Эксперты прокомментировали теории о вмешательстве Киева в выборы в США

По мнению заместителя руководителя программы России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Манкоффа, продвижение такой теории республиканцами, "безусловно, заставит Украину усомниться в надежности поддержки со стороны США". "Хотя, как пояснил (президент Украины Владимир - Прим. ред.) Зеленский в своем недавнем интервью для американской, немецкой и польской прессы, США останутся критически важным партнером для Украины, несмотря ни на что", - добавил эксперт.

Эксперт "Международной кризисной группы" Ольга Оликер также полагает, что "украинский скандал в США, вероятно, усилил уже ранее существовавшее ощущение команды Зеленского меньше полагаться на Вашингтон в отличие от их предшественников". "Это не означает, что они не работают с США. Но это значит, что они немного осторожны. Если меморандум телефонного разговора Зеленского с Трампом предполагает, что Зеленский изначально склонялся к попыткам сделать все возможное, чтобы угодить Трампу, то я подозреваю, он будет менее склонен к этому в будущем", - сообщила Оликер РИА Новости.