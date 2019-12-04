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Эксперты прокомментировали теории о вмешательстве Киева в выборы в США
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РИА Новости

Эксперты прокомментировали теории о вмешательстве Киева в выборы в США

09:39 04.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Распространение теории о возможном вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года заставит Киев быть более осторожным в отношениях с Вашингтоном и менее полагаться на своего партнера, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит Украина, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается по ходу импичмента.
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По мнению заместителя руководителя программы России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Манкоффа, продвижение такой теории республиканцами, "безусловно, заставит Украину усомниться в надежности поддержки со стороны США". "Хотя, как пояснил (президент Украины Владимир - Прим. ред.) Зеленский в своем недавнем интервью для американской, немецкой и польской прессы, США останутся критически важным партнером для Украины, несмотря ни на что", - добавил эксперт.
Манкофф отметил, что Украина хочет держаться как можно дальше от импичмента. "Это означает, что, хотя Киев может критиковать решение об отсрочке помощи США, он вряд ли будет высказываться по существу обвинений (демократов - Прим. ред.) против Трампа. Зеленский не хочет, чтобы вопрос поддержки Украины был партийным", - подчеркнул собеседник агентства.
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Эксперт "Международной кризисной группы" Ольга Оликер также полагает, что "украинский скандал в США, вероятно, усилил уже ранее существовавшее ощущение команды Зеленского меньше полагаться на Вашингтон в отличие от их предшественников". "Это не означает, что они не работают с США. Но это значит, что они немного осторожны. Если меморандум телефонного разговора Зеленского с Трампом предполагает, что Зеленский изначально склонялся к попыткам сделать все возможное, чтобы угодить Трампу, то я подозреваю, он будет менее склонен к этому в будущем", - сообщила Оликер РИА Новости.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаСШАУкраинаВ мире
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