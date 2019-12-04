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На Сахалине открыли проезд по дорогам, закрытым из-за метели
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РИА Новости

На Сахалине открыли проезд по дорогам, закрытым из-за метели

09:12 04.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаснеженная дорога
Заснеженная дорога
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Заснеженная дорога
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило в среду открыть проезд по всем закрытым ранее на Сахалине дорогам, информирует региональный главк МЧС России.
"С улучшением погодных условий днем в среду открыто движение на участках автодорог Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинский и Томари - Ильинский, Тымовское – Оха", - говорится в распространённом ведомством сообщении.
Снегопад
Вчера, 07:55
Снег, метель и туман придут в Москву в среду во второй половине дня
По информации ПАО "Сахалинэнерго", аварийно-ремонтная бригада компании восстановила электроснабжение в селе Восточном Макаровского района. Последствия проходящего по острову циклона сказались только в этом населенном пункте. Однако все 33 аварийных бригады в составе 180 человек и 59 единиц автотранспортной и спецтехники будут находиться в состоянии повышенной готовности до окончания штормового предупреждения.
Остается закрытой до четверга паромная переправа между Сахалином и материком из-за шторма в Татарском проливе, в аэропорту Южно-Сахалинска отменены несколько рейсов по Сахалину, а также за пределы области из-за метеоусловий принимающих аэропортов. В трех муниципальных образованиях Сахалина отменены занятия в школах.
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СахалинМЧС РФОбщество
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