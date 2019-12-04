На Сахалине открыли проезд по дорогам, закрытым из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило в среду открыть проезд по всем закрытым ранее на Улучшение погодных условий позволило в среду открыть проезд по всем закрытым ранее на Сахалине дорогам, информирует региональный главк МЧС России

"С улучшением погодных условий днем в среду открыто движение на участках автодорог Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинский и Томари - Ильинский, Тымовское – Оха", - говорится в распространённом ведомством сообщении.

По информации ПАО "Сахалинэнерго", аварийно-ремонтная бригада компании восстановила электроснабжение в селе Восточном Макаровского района. Последствия проходящего по острову циклона сказались только в этом населенном пункте. Однако все 33 аварийных бригады в составе 180 человек и 59 единиц автотранспортной и спецтехники будут находиться в состоянии повышенной готовности до окончания штормового предупреждения.