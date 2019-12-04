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2019-12-04T09:11+0300
https://ria.ru/20191204/1561940546.html
Кириенко оценил VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин"
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РИА Новости

Кириенко оценил VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин"

09:11 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко оценил проект РИА Новости в виртуальной реальности "Музей исчезнувших картин".
В рамках международного форума добровольцев в Сочи Кириенко посетил стенд "Волонтеры культуры", на котором РИА Новости представило "Музей исчезнувших картин". Презентация проекта проходит на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Также на стенде были представлены документальные социальные фильмы интернет-СМИ "ТОК".
"Здорово посмотреть на те картины, которые украдены, сожжены и мы их уже не увидим. Хороший проект", - сказал Кириенко РИА Новости.
"Музей исчезнувших картин" — уникальный VR-проект РИА Новости, где можно увидеть 17 утраченных образцов русского искусства. Надев очки виртуальной реальности, вы увидите древние иконы и картины кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других великих художников.
Тестирование VR-очки на стенде МИА Россия сегодня в рамках Russian Tech Week 2019 в инновационном центре Сколково
1 ноября, 13:49
РИА Новости представило VR-проекты на Tech Week 2019
Это не просто VR-репродукции, а мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет и "восстанавливают" произведения.
"Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab. Для просмотра пользователю потребуются очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Без них ознакомиться с проектом можно в режиме 360.
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КультураРИА НовостиСергей КириенкоСочиНовости агентства
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