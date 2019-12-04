Кириенко оценил VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин"

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко оценил проект РИА Новости в виртуальной реальности "Музей исчезнувших картин".

В рамках международного форума добровольцев в Сочи Кириенко посетил стенд "Волонтеры культуры", на котором РИА Новости представило "Музей исчезнувших картин". Презентация проекта проходит на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Также на стенде были представлены документальные социальные фильмы интернет-СМИ "ТОК".

"Здорово посмотреть на те картины, которые украдены, сожжены и мы их уже не увидим. Хороший проект", - сказал Кириенко РИА Новости.

"Музей исчезнувших картин" — уникальный VR-проект РИА Новости, где можно увидеть 17 утраченных образцов русского искусства. Надев очки виртуальной реальности, вы увидите древние иконы и картины кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других великих художников.

Это не просто VR-репродукции, а мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет и "восстанавливают" произведения.