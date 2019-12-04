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Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился после запуска МЦД
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РИА Новости

Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился после запуска МЦД

07:49 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. После запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиропоток на 19 станциях метро снизился на 12%, сообщается на сайте мэра Москвы.
"За первые 11 дней работы МЦД до 12% снизился пассажиропоток 19 станций метро", - говорится в сообщении.
Уточняется, что часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря этому они получили значительную разгрузку.
"Мы отмечаем разгрузку на 5-12% станций метро "Кунцевская", "Фили", "Окружная", "Царицыно", а также станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро. Станция метро "Киевская" разгрузилась до 10% на пересадку", - приводится в сообщении информация пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Две линии диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", от Нахабино до Подольска — запустили в московском регионе 21 ноября. Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
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Московские центральные диаметры (МЦД)МоскваМосковский метрополитенОбщество
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