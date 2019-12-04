Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился после запуска МЦД

"Мы отмечаем разгрузку на 5-12% станций метро "Кунцевская", "Фили", "Окружная", "Царицыно", а также станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро. Станция метро "Киевская" разгрузилась до 10% на пересадку", - приводится в сообщении информация пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Две линии диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", от Нахабино до Подольска — запустили в московском регионе 21 ноября. Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.