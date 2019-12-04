В Шанхае начались российско-китайские консультации

ШАНХАЙ, 4 дек - РИА Новости. Российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности проходят в среду в китайском Шанхае, их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

"В узком составе мы обсудим российско-китайское сотрудничество, обменяемся мнениями по российско-американским, китайско-американским отношениям, ситуации в области стратегической стабильности, а также американской политике вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Патрушев на открытии консультаций.

Он напомнил, что это их вторая встреча с Ян Цзечи в нынешнем году, предыдущая прошла в октябре в Бразилии на полях встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Ян Цзечи в свою очередь отметил важность развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.