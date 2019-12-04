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2019-12-04T06:34+0300
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В Шанхае начались российско-китайские консультации
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РИА Новости

В Шанхае начались российско-китайские консультации

06:34 04.12.2019
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© Официальная страница турнира The International в TwitterВид на Шанхай
Вид на Шанхай
© Официальная страница турнира The International в Twitter
Вид на Шанхай. Архивное фото
ШАНХАЙ, 4 дек - РИА Новости. Российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности проходят в среду в китайском Шанхае, их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.
Стороны обсуждают партнерство Москвы и Пекина, а также актуальные вопросы международной повестки.
"В узком составе мы обсудим российско-китайское сотрудничество, обменяемся мнениями по российско-американским, китайско-американским отношениям, ситуации в области стратегической стабильности, а также американской политике вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Патрушев на открытии консультаций.
"На заседании в расширенном составе предлагаю провести обзор двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, а также обсудить развитие ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановку на Ближнем Востоке, а также взаимодействие России и Китая на международной арене", - заявил секретарь СБ РФ.
Он напомнил, что это их вторая встреча с Ян Цзечи в нынешнем году, предыдущая прошла в октябре в Бразилии на полях встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Ян Цзечи в свою очередь отметил важность развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
2 декабря, 13:19
Россию и Китай связывают доверительные контакты, заявил Патрушев
С российской стороны в консультациях участвуют представители аппарата Совета безопасности, МИД, Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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КитайНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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