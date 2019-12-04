"Китовую тюрьму" в Приморье проверят из-за моржей

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Экологи обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку в "китовой тюрьме" в Приморье, где, по их данным, могут жестоко обращаться с моржами. В надзорном ведомстве РИА Новости пообещали закончить проверку до середины декабря.
Во вторник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой проверить бухту Средняя, где содержатся в неволе детеныши моржей. В марте сотрудник "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, тренер морских млекопитающих Андрей Насонов подтвердил, что там, кроме белух и косаток, содержатся еще и моржи. Экологи сообщали, что отловщики держат шесть животных.
Руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын в среду сказал РИА Новости, что организация обратилась в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру. В обращении указано, что компании-отловщики косаток и белух в 2018 году на Чукотке в нарушение закона выловили шесть детенышей тихоокеанского моржа возрастом 7-9 месяцев и поместили их в закрытый металлический ангар.
"Имеются факты жестокого обращения с животными... Не достигшие возраста 2 лет детеныши моржей, которые должны питаться материнским молоком до 2-2,5 лет, уже почти год содержатся в неволе в полностью закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах... Моржи в металлическом ангаре непрерывно кричат", - отмечается в обращении.
3 декабря, 18:36Росприроднадзор проверит информацию о моржах в "китовой тюрьме"
Экологи просят проверить данные о незаконном вылове и содержании моржей, а также выяснить, сколько особей животных сейчас держат в бухте Средняя. "Ждем ответа от прокуратуры, в ведомстве сообщили, что по обращению начата проверка. После получения ответа будем принимать решение о дальнейших действиях по освобождению моржат. Возможно, снова придется идти в суд", - отметил Лисицын.
Представитель Владивостокской природооохранной прокуратуры подтвердил РИА Новости, что ведомство начало проверку по ситуации. "Ее завершат до 13 декабря", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что экологи попросили Росприроднадзор уточнить, выданы ли разрешения на вывоз моржей за границу. Ведомство, ответ которого Лисицын предоставил РИА Новости, заявило, что в 2018-2019 годах выдано три разрешения на вывоз из РФ моржей возрастом от 6 до 17 лет.
Лисицын добавил, что экологи попросили Росприроднадзор уточнить, выданы ли разрешения на вывоз моржей за границу. Ведомство, ответ которого он предоставил РИА Новости, заявило, что в 2018-2019 годах выдано три разрешения на вывоз из РФ моржей возрастом от 6 до 17 лет.
Как отметил руководитель "Эковахты Сахалина", это означает, что моржи из Средней не подходят для вывоза из страны из-за возраста - им меньше 2 лет. "До сих пор моржей никто и нигде в мире обратно в дикую природу не возвращал. Но специалисты считают, что в силу особенностей биологии моржа принципиально это возможно - но при разработке и проведении реабилитации и реадаптации. Абсолютно все специалисты сходятся во мнении, что такая программа представляет огромный научный интерес и должна планироваться и проводиться как важный научный эксперимент", - добавил он.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.