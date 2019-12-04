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2019-12-04T04:49+0300
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Дипломаты заявили о нежелании США восстановить работу консульств в РФ
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РИА Новости

Дипломаты заявили о нежелании США восстановить работу консульств в РФ

04:49 04.12.2019
2029
© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне заявляет, что у него нет визовых запросов консульских работников США и что это американский госдепартамент не хочет восстановить работу своих консульских учреждений в России.
"Не соответствуют действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России. Заявляем, что в настоящее время у нас нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США", - говорится в сообщении российского посольства.
"Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - заявляют в российском посольстве в Вашингтоне.
Отмечается, что "подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей администрации США о необходимости их нормализации".
"Ожидаем, что американская сторона откажется от порочной визовой практики", - уточнили в посольстве.
По их словам, американские дипломаты, излагающие ситуацию в ином свете, лишь "подкидывают дрова в огонь вражды". Российское посольство выразило также пожелание, чтобы версия событий в изложении американской стороны была удалена с сайта посольства США в Москве.
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