Дипломаты заявили о нежелании США восстановить работу консульств в РФ

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне заявляет, что у него нет визовых запросов консульских работников Посольство РФ в Вашингтоне заявляет, что у него нет визовых запросов консульских работников США и что это американский госдепартамент не хочет восстановить работу своих консульских учреждений в России

"Не соответствуют действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России. Заявляем, что в настоящее время у нас нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США", - говорится в сообщении российского посольства.

"Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - заявляют в российском посольстве в Вашингтоне.

Отмечается, что "подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей администрации США о необходимости их нормализации".

"Ожидаем, что американская сторона откажется от порочной визовой практики", - уточнили в посольстве.

По их словам, американские дипломаты, излагающие ситуацию в ином свете, лишь "подкидывают дрова в огонь вражды". Российское посольство выразило также пожелание, чтобы версия событий в изложении американской стороны была удалена с сайта посольства США в Москве.