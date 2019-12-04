Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T04:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561938207.html
В Мексике задержали десять участников нападения на городок Вилья Уньон
https://cdn23.img.ria.ru/images/134013/15/1340131584_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_bc8180b55ab495a6488d3e2cb6cb158e.jpg
РИА Новости

В Мексике задержали десять участников нападения на городок Вилья Уньон

04:36 04.12.2019
328
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкПолиция Мексики
Полиция Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Перейти в фотобанк
Полиция Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Губернатор штата Коауила на севере Мексики Мигель Рикельме сообщил во вторник о задержании 10 участников картеля Северо-Запада, которые в ходе допросов раскрыли мотивы и детали нападения на администрацию городка Вилья Уньон, при котором погибли 23 человека.
"Они рассказали, что в нападении принимали участие 25 автомобилей, в каждом из которых находилось пять-шесть человек. Операцией руководили три-четыре командира, которые следили за тем, чтобы не было дезертиров", - заявил Рикельме журналистам после встречи с силовыми структурами, слова чиновника приводит издание Milenio.
По словам губернатора, задержанные 10 участников картеля - молодые люди 18-20 лет, некоторые из них заявили, что участвовать в нападении их заставили. "Они говорят, что не хотели столкновений с "кошками", как они называют нашу полицию, и что их заставили приехать в Коауилу, чтобы передать сообщение о намерении (картеля - ред.) остаться и работать в этом регионе", - сказал Рикельме.
Полиция Мексики
2 декабря, 01:07
В Мексике убили еще семь членов наркокартеля
Губернатор раскрыл подробности силовой операции в регионе. Со стороны полиции, прокуратуры и армии в совместной операции участвовали 550 человек, а также три вертолета, один из них боевой.
Ранее сообщалось, что в ходе столкновений между силовиками и боевиками картеля Северо-Запада погибли 23 человека, включая четверых сотрудников правопорядка. Операция началась после того, как в воскресенье члены наркокартеля Северо-Запада прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на бронированных пикапах и открыли огонь по госучреждениям.
215011
Обсудить 0
МексикаВ мире
Рекомендуем
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство в Берлине прокомментировало решение о высылке сотрудников
Президент США Дональд Трамп
Участники НАТО обсудят тему членства Турции в альянсе, заявил Трамп
Знак Курение запрещено на столике в кафе
В СФ призвали к мониторингу исполнения антитабачного законодательства
Украинская писательница Ирена Карпа
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Капельницы
В Сургуте умерла одна из пострадавших при пожаре в жилом доме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев высказался об установке дорожных знаков
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Свердловской области
СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
"Лучше быть готовым": ученый об экологических вызовах Арктики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хочет видеть в парламенте представителей оппозиции
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Петербурге нет
Порт в Севастополе
На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии Большая книга в Москв
Остался один день до завершения народного голосования "Большой книги"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова примет участие в доработке проекта о семейном насилии
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Блокировка доступа
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
Лента новостейМолния