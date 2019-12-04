В Мексике задержали десять участников нападения на городок Вилья Уньон

МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Губернатор штата Коауила на севере Губернатор штата Коауила на севере Мексики Мигель Рикельме сообщил во вторник о задержании 10 участников картеля Северо-Запада, которые в ходе допросов раскрыли мотивы и детали нападения на администрацию городка Вилья Уньон, при котором погибли 23 человека.

"Они рассказали, что в нападении принимали участие 25 автомобилей, в каждом из которых находилось пять-шесть человек. Операцией руководили три-четыре командира, которые следили за тем, чтобы не было дезертиров", - заявил Рикельме журналистам после встречи с силовыми структурами, слова чиновника приводит издание Milenio

По словам губернатора, задержанные 10 участников картеля - молодые люди 18-20 лет, некоторые из них заявили, что участвовать в нападении их заставили. "Они говорят, что не хотели столкновений с "кошками", как они называют нашу полицию, и что их заставили приехать в Коауилу, чтобы передать сообщение о намерении (картеля - ред.) остаться и работать в этом регионе", - сказал Рикельме.

Губернатор раскрыл подробности силовой операции в регионе. Со стороны полиции, прокуратуры и армии в совместной операции участвовали 550 человек, а также три вертолета, один из них боевой.