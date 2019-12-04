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Пушков высмеял "фантазии" Киева о "возвращении" Крыма
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РИА Новости

Пушков высмеял "фантазии" Киева о "возвращении" Крыма

04:20 04.12.2019
6387
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывания президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о возможном привлечении США и НАТО к "возвращению" Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что площадкой для обсуждения вопроса "возвращения" Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США. В свою очередь, Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
"В Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО вернуть Донбасс. Возможно ли такое? Правильный ответ – нет", - написал Пушков.
По его словам, у США нет ни сил, ни желания помогать Украине в "возвращении" Крыма, в то время как НАТО "даже пытаться не будет" вернуть ей Донбасс.
"Все это - киевские фантазии", - заключил сенатор.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
2 декабря, 16:50
В Крыму предложили США помочь Украине признать полуостров российским
288275317
Обсудить 6
Вадим ПристайкоДонбассМИД УкраиныНАТОАлексей ПушковВладимир ЗеленскийКрымРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Интересно,должностные обязанности Пушкова «высмеивать и оценивать» комментарии украинских и эстонских политиков?
4 декабря, 05:39
Олег 84
3200323
Что то я не понял, в каком именно месте Пушков смеялся? "...с помощью НАТО вернуть Донбасс. Возможно ли такое? Правильный ответ – нет" "НАТО "даже пытаться не будет" "Все это - киевские фантазии". В каком именно месте Пушков ржал то?
4 декабря, 07:07
Никита Ермаков
730003
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