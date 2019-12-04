Пушков высмеял "фантазии" Киева о "возвращении" Крыма

Ранее Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что площадкой для обсуждения вопроса "возвращения" Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США. В свою очередь, Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.

"В Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО вернуть Донбасс. Возможно ли такое? Правильный ответ – нет", - написал Пушков.

По его словам, у США нет ни сил, ни желания помогать Украине в "возвращении" Крыма, в то время как НАТО "даже пытаться не будет" вернуть ей Донбасс.