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В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
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РИА Новости

В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*

01:13 04.12.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. В Афганистане удалось добиться реального прогресса в борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) благодаря операциям афганских властей, США и талибов, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
Ранее официальные лица США не ставили в один ряд свои успехи и успехи своих союзников с достижениями талибов, против которых американские войска ведут боевые действия с 2001 года, а наоборот - ставили в один ряд талибов и ИГ* (запрещена в РФ).
"Как заявил президент США Дональд Трамп на День благодарения (28 ноября – ред.), в Афганистане достигнут большой прогресс в борьбе с ИГ* (запрещена в РФ). Недавняя (военная) кампания в Нангархаре является одним из примеров. Эффективные операции США и коалиции и афганских сил безопасности, а также талибов привели к тому, что ИГ* (запрещена в РФ) потеряло территорию и (своих) боевиков. Сотни сдались в плен. ИГ* (запрещена в РФ) не была ликвидирована, но это реальный прогресс", - написал Халилзад в Twitter.
В конце ноября заместитель губернатора провинции Нангархар Тамим Ариф Моманд заявлял о сдаче в плен около 60 боевиков запрещенной в России ИГ* (запрещена в РФ) и еще нескольких сотен в предшествующие недели. В интервью Sputnik Афганистан советник президента страны по национальной безопасности Хамдулла Мохиб 22 ноября заявил, что боевики ИГ* (запрещена в РФ) физически уничтожены в Афганистане, но их идеология все еще жива и представляет угрозу.
В то же время ряд пользователей Twitter поставили под сомнение утверждение Халилзада. В комментариях к записи спецпредставителя они заявили, что операцию против ИГ* (запрещена в РФ) проводили талибы, а США и афганские власти якобы пытались спасти террористов.
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США в 2001 году находятся в Афганистане, где проводят операции против талибов и ИГ* (запрещена в РФ). В 2019 году состоялось несколько раундов переговоров, которые вел Халилзад и представители "Талибан" относительно урегулирования в стране. Пока прийти к соглашению о прекращении огня сторонам не удалось.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Залмай ХалилзадАфганистанСШАВ мире
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