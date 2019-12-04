В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. В международной коалиции опровергли информацию о нанесении ударов на северо-востоке Сирии, где, по сообщениям сирийских СМИ, был ликвидирован один из командиров террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ).
"Коалиция последнее время не наносила никаких авиаударов на северо-западе Сирии", - сказал РИА Новости представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.
Ранее сирийская радиостанция Sham FM сообщила об уничтожении на северо-востоке Идлиба при ударе беспилотного летательного аппарата коалиции командира "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) Абу Ахмада аль-Мухаджира. Эта группировка ранее называлась "Джебхат ан-Нусра"* (запрещенная в РФ террористическая организация).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России