В Карелии врачам из других регионов предоставят служебное жилье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Карелии более 80 медицинских работников в ближайшее время получат служебное жилье, сообщает правительство республики.

Так, за 2018–2019 годы уже приобретены 79 квартир, еще четыре планируется закупить до конца декабря. Как пояснили РИА Новости в республиканском Министерстве здравоохранения, жилье могут получить медики, приезжающие работать в центральные районные больницы Карелии. Список вакансий опубликован на сайте Минздрава и на различных порталах по трудоустройству.

Часть служебных квартир уже предоставили специалистам из Пензенской, Иркутской, Псковской областей, Бурятии и других регионов, а также из стран ближнего зарубежья.

Среди врачей-новоселов — участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи, оториноларингологии, рентгенологи, психиатры, акушеры-гинекологи, инфекционисты, врачи-биологи, травматологи-ортопеды, врачи функциональной диагностики и специалисты других профилей, а также фельдшеры и медицинские сестры.