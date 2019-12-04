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2019-12-04T13:14+0300
https://ria.ru/20191204/1561928011.html
В Карелии врачам из других регионов предоставят служебное жилье
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РИА Новости

В Карелии врачам из других регионов предоставят служебное жилье

08:00 04.12.2019 (обновлено: 13:14 04.12.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач одной из поликлиник
Врач одной из поликлиник
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Карелии более 80 медицинских работников в ближайшее время получат служебное жилье, сообщает правительство республики.
Так, за 2018–2019 годы уже приобретены 79 квартир, еще четыре планируется закупить до конца декабря. Как пояснили РИА Новости в республиканском Министерстве здравоохранения, жилье могут получить медики, приезжающие работать в центральные районные больницы Карелии. Список вакансий опубликован на сайте Минздрава и на различных порталах по трудоустройству.
Часть служебных квартир уже предоставили специалистам из Пензенской, Иркутской, Псковской областей, Бурятии и других регионов, а также из стран ближнего зарубежья.
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Среди врачей-новоселов — участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи, оториноларингологии, рентгенологи, психиатры, акушеры-гинекологи, инфекционисты, врачи-биологи, травматологи-ортопеды, врачи функциональной диагностики и специалисты других профилей, а также фельдшеры и медицинские сестры.
Как отмечает правительство Карелии, за прошедшие два года на приобретение служебного жилья для врачей из регионального бюджета выделили 93 миллиона рублей. Программу в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" планируется продолжить в следующем году.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Карелия
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