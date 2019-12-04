Правила диктует желудок. Ученые выяснили, как эффективно похудеть

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Кишечные бактерии способны влиять на количество килограммов, сброшенных после интенсивных физических нагрузок, выяснили ученые Гонконгского университета. По их мнению, пересадка правильных микроорганизмов может оказаться эффективнее в борьбе с лишним весом, чем просто регулярные тренировки и строгая диета.

Спортивный аппетит

Согласно сразу нескольким исследованиям, регулярные занятия спортом не всегда приводят к значительному снижению веса. По данным американских ученых, 12 месяцев наблюдавших за двумя сотнями добровольцев в возрасте от 40 до 75 лет, часовые тренировки шесть раз в неделю в среднем позволяют скинуть от 1,4 до 1,8 килограмма в год в зависимости от пола.

Еще менее обнадеживающие результаты у британских специалистов. Они следили за весом 70 женщин разного телосложения, уделявших от 135 до 270 минут в неделю интенсивным физическим упражнениям. Ни через четыре, ни через восемь недель никто практически ничего не сбросил. Правда, у некоторых, увеличился объем мышечной массы. Авторы работы предположили, что всему виной большой индекс массы тела и высокий уровень в крови добровольцев так называемых гормонов аппетита — лептина и амилина.

К похожим выводам пришли и американские ученые, наблюдавшие за двумя группами людей с лишним весом. Добровольцы из первой группы тренировались чаще, чем из второй. Спустя полгода выяснилось, что тратившие больше времени и усилий на спорт похудели меньше. Одним из возможных объяснений специалисты считают усиление аппетита после интенсивных физических нагрузок.

Обзор двух десятков исследований это подтверждает . Те, кто стал заниматься спортом, переоценивают энергию, потраченную на тренировки, и потребляют намного больше еды, чем прежде. Кроме того, есть данные , что завсегдатаи гимнастических залов экономят энергию — больше лежат, меньше ходят пешком, предпочитают лифт лестнице.

Бактерии наносят удар

По мнению ученых из Гонконгского университета, вес уходит с таким большим трудом не только из-за хорошего спортивного аппетита, но и по вине бактерий, населяющих человеческий желудок, — так называемого кишечного микробиома.

Исследователи наблюдали за 39 мужчинами с повышенным содержанием сахара в крови, но не настолько большим, чтобы можно было поставить диагноз "диабет". Одни интенсивно занимались спортом, другие, наоборот, воздерживались от любых тренировок. При этом все придерживались привычного для себя режима питания и рациона.

Спустя три месяца добровольцы из первой группы похудели, у них уменьшилась жировая масса. У 70 процентов зафиксировали значительные улучшения в метаболизме глюкозы и чувствительности к инсулину, нарушения которых часто сопровождают ожирение.

Оказалось, что у этих счастливчиков в кишечнике живут микробы, способные производить больше короткоцепочечных жирных кислот и расщеплять больше аминокислот с разветвленными боковыми цепями. Иными словами, они помогают лучше усваивать углеводы. У остальных бактерии, наоборот, синтезировали соединения, ухудшающие метаболизм.

Когда же биологи пересадили этот кишечный микробиом мышам, страдающим ожирением, те фактически воспроизвели результаты предыдущего исследования. У грызунов с полезными микроорганизмами улучшилась регуляция содержания глюкозы и резистентность к инсулину. А значит, если людям ввести правильные кишечные бактерии, эффект от физических упражнений будет более ощутимым, считают авторы работы.

Марафонец проснется в каждом

Ученые Гарвардского университета (США) предложили превращать микробиомы, благотворно влияющие на здоровье, в специальные пищевые добавки. Первым таким продуктом могут стать микроорганизмы, живущие в кишечнике профессиональных марафонцев.

Как оказалось, у этих спортсменов сразу после соревнований в желудке возрастает численность микробов из рода Veillonella, расщепляющих молочную кислоту — продукт разложения глюкозы в мускулах человека в условиях нехватки кислорода. Считается, что это вещество вызывает боли в мышцах после интенсивной физической нагрузки. Кроме того, если в мышцах скапливается много молочной кислоты, клетки теряют способность расщеплять глюкозу, а спортсмен фактически выдыхается. Именно поэтому ученые связывают бактерии Veillonella с выносливостью атлетов.