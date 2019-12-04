Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-04T09:34+0300
https://ria.ru/20191204/1561927409.html
Костюмер раскрыла секреты одежды героев из "Однажды в... Голливуде"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155720/77/1557207731_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_bad11707abb4a9c2eadb0e9b8ce8485e.jpg
РИА Новости

Костюмер раскрыла секреты одежды героев из "Однажды в... Голливуде"

09:34 04.12.2019
395
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Художник по костюмам Арианна Филлипс, которая работала на фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", рассказала о "талисманах", которые носили персонажи, сообщает Collider.
Она создала небольшие детали, каждая из которых помогла раскрыть суть персонажа.
Например, Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) носит медальон, у которого с одной стороны находится изображение в стиле Розы Тюдоров (эмблема Англии и Гэмпшира, которая появилась во времена правления короля Генриха VII, — Прим.ред.), а с другой — монограмма в виде буквы "R" (такой же дизайн и у пряжки ремня).

"Предполагалось, что у человека, который выбирает такие аксессуары, повышена самооценка, поэтому мне очень понравился этот прием для Рика", — пояснила художница.

Тем не менее, команде Филлипс приходилось следить за тем, чтобы ожерелье поворачивалось узором Тюдоров, когда персонаж Ди Каприо носил ремень.
По мнению создателей ленты, две монограммы в одном кадре — слишком много даже для самовлюбленного Далтона.
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
У Клиффа Бута (Брэд Питт) тоже была интересная пряжка на ремне.
Когда костюмер разбирала коробки с тысячами старых пряжек, то обнаружила одну, на которой была изображена эмблема "Ассоциации каскадеров" (Stuntmen’s Association), датированная 60-ми годами.
Но самым заметным атрибутом персонажа Брэда Питта стала, конечно же, рубашка в гавайском стиле. Ее дизайн придумали Тарантино и Филлипс.
© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Entertainment (2019)
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Вы даже себе представить не можете, сколько я пересмотрела винтажных рубашек с похожими принтом. В конце концов, мы взяли за основу один из таких рисунков и видоизменили его, добавив азиатский мотив, чтобы вещь получилась в своем, неповторимом стиле", — подчеркнула Арианна Филлипс.

Консультантом костюмов Марго Робби, которая сыграла Шерон Тейт, выступила родная сестра погибшей актрисы Дебора.
Она предоставила некоторые украшения и аксессуары для съемок.
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
"В фильме Марго Робби носит кольцо или серьгу, которые принадлежали настоящей Шерон Тейт", —рассказала Филлипс.
Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма Однажды в Голливуде...
29 ноября, 03:25Культура
Юная актриса из "Однажды в Голливуде…" поделилась советом от Ди Каприо
410003
КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоКвентин ТарантиноБрэд Питт (Уильям Бредли)
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье электричка насмерть сбила пенсионерку
Фрегат ВМС Ирана
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших в ДТП в Забайкалье
Вид на Калининград
Проектирование моста через Калининградский залив начнут в 2020 году
Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая заявили, что сделка с США должна быть взаимовыгодна
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Ростовской области теплоход столкнулся с танкером, сообщил источник
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
Адмирал Владимир Валуев
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
Собиратель земель украинских
Собиратель земель украинских
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
Названа главная опасность для России: кто виноват в вымирании
Врач скорой медицинской помощи
На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце
Сергей Кириенко
Кириенко отметил увеличение числа школьников среди волонтеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
Лента новостейМолния