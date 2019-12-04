Костюмер раскрыла секреты одежды героев из "Однажды в... Голливуде"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Художник по костюмам Арианна Филлипс, которая работала на фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", рассказала о "талисманах", которые носили персонажи, сообщает Collider.
Она создала небольшие детали, каждая из которых помогла раскрыть суть персонажа.
Например, Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) носит медальон, у которого с одной стороны находится изображение в стиле Розы Тюдоров (эмблема Англии и Гэмпшира, которая появилась во времена правления короля Генриха VII, — Прим.ред.), а с другой — монограмма в виде буквы "R" (такой же дизайн и у пряжки ремня).
"Предполагалось, что у человека, который выбирает такие аксессуары, повышена самооценка, поэтому мне очень понравился этот прием для Рика", — пояснила художница.
Тем не менее, команде Филлипс приходилось следить за тем, чтобы ожерелье поворачивалось узором Тюдоров, когда персонаж Ди Каприо носил ремень.
По мнению создателей ленты, две монограммы в одном кадре — слишком много даже для самовлюбленного Далтона.
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
У Клиффа Бута (Брэд Питт) тоже была интересная пряжка на ремне.
Когда костюмер разбирала коробки с тысячами старых пряжек, то обнаружила одну, на которой была изображена эмблема "Ассоциации каскадеров" (Stuntmen’s Association), датированная 60-ми годами.
Но самым заметным атрибутом персонажа Брэда Питта стала, конечно же, рубашка в гавайском стиле. Ее дизайн придумали Тарантино и Филлипс.
© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
© Sony Pictures Entertainment (2019)
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Вы даже себе представить не можете, сколько я пересмотрела винтажных рубашек с похожими принтом. В конце концов, мы взяли за основу один из таких рисунков и видоизменили его, добавив азиатский мотив, чтобы вещь получилась в своем, неповторимом стиле", — подчеркнула Арианна Филлипс.
Консультантом костюмов Марго Робби, которая сыграла Шерон Тейт, выступила родная сестра погибшей актрисы Дебора.
Она предоставила некоторые украшения и аксессуары для съемок.
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
"В фильме Марго Робби носит кольцо или серьгу, которые принадлежали настоящей Шерон Тейт", —рассказала Филлипс.