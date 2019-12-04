Костюмер раскрыла секреты одежды героев из "Однажды в... Голливуде"

Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Художник по костюмам Арианна Филлипс, которая работала на фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", рассказала о "талисманах", которые носили персонажи, . Художник по костюмам Арианна Филлипс, которая работала на фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", рассказала о "талисманах", которые носили персонажи, сообщает Collider.

Она создала небольшие детали, каждая из которых помогла раскрыть суть персонажа.

Например, Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) носит медальон, у которого с одной стороны находится изображение в стиле Розы Тюдоров (эмблема Англии и Гэмпшира, которая появилась во времена правления короля Генриха VII, — Прим.ред.), а с другой — монограмма в виде буквы "R" (такой же дизайн и у пряжки ремня).

"Предполагалось, что у человека, который выбирает такие аксессуары, повышена самооценка, поэтому мне очень понравился этот прием для Рика", — пояснила художница.

Тем не менее, команде Филлипс приходилось следить за тем, чтобы ожерелье поворачивалось узором Тюдоров, когда персонаж Ди Каприо носил ремень.

По мнению создателей ленты, две монограммы в одном кадре — слишком много даже для самовлюбленного Далтона.

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" © Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

У Клиффа Бута (Брэд Питт) тоже была интересная пряжка на ремне.

Когда костюмер разбирала коробки с тысячами старых пряжек, то обнаружила одну, на которой была изображена эмблема "Ассоциации каскадеров" (Stuntmen’s Association), датированная 60-ми годами.

Но самым заметным атрибутом персонажа Брэда Питта стала, конечно же, рубашка в гавайском стиле. Ее дизайн придумали Тарантино и Филлипс.

© Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" © Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Вы даже себе представить не можете, сколько я пересмотрела винтажных рубашек с похожими принтом. В конце концов, мы взяли за основу один из таких рисунков и видоизменили его, добавив азиатский мотив, чтобы вещь получилась в своем, неповторимом стиле", — подчеркнула Арианна Филлипс.

Консультантом костюмов Марго Робби, которая сыграла Шерон Тейт, выступила родная сестра погибшей актрисы Дебора.

Она предоставила некоторые украшения и аксессуары для съемок.

© WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"