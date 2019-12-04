Семьи в Коми получат выплаты за рождение первенца

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С 2020 года в Коми будут дополнительно выплачивать 150 тысяч рублей при рождении первенца абсолютно всем семьям независимо от их материальной обеспеченности.

Такая мера стимулирования рождаемости вводится в регионе впервые. Она дополнит федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, который предоставляется при рождении второго или последующих детей, и уже действующий сегодня в республике региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

"Региональный капитал при рождении первенца вдобавок к федеральной ежемесячной выплате, которую получают семьи с невысокими доходами, позволит молодой семье сохранить свою финансовую устойчивость, оставаться самодостаточной в материальном плане. Надеемся, эта мера поддержки послужит стимулом для бездетных семей не откладывать рождение первого малыша", — сообщается на сайте правительства Коми.