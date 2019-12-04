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2019-12-04T14:28+0300
https://ria.ru/20191204/1561924318.html
Семьи в Коми получат выплаты за рождение первенца
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РИА Новости

Семьи в Коми получат выплаты за рождение первенца

08:00 04.12.2019 (обновлено: 14:28 04.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КондратюкМать с ребенком в палате отделения городской клинической больницы
Мать с ребенком в палате отделения городской клинической больницы
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С 2020 года в Коми будут дополнительно выплачивать 150 тысяч рублей при рождении первенца абсолютно всем семьям независимо от их материальной обеспеченности.
Такая мера стимулирования рождаемости вводится в регионе впервые. Она дополнит федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, который предоставляется при рождении второго или последующих детей, и уже действующий сегодня в республике региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.
"Региональный капитал при рождении первенца вдобавок к федеральной ежемесячной выплате, которую получают семьи с невысокими доходами, позволит молодой семье сохранить свою финансовую устойчивость, оставаться самодостаточной в материальном плане. Надеемся, эта мера поддержки послужит стимулом для бездетных семей не откладывать рождение первого малыша", — сообщается на сайте правительства Коми.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается при рождении второго или последующего ребенка в семье.
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