В МИД опровергли сообщения о расширении "нормандского формата"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей о расширении "нормандского формата" не ведётся, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата".
Комментируя это высказывание, источник в МИД указал, что никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведётся.
"Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях", - добавил он.