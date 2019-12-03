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РИА Новости

В МИД опровергли сообщения о расширении "нормандского формата"

22:41 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей о расширении "нормандского формата" не ведётся, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата".
Комментируя это высказывание, источник в МИД указал, что никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведётся.
"Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:22
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МИД РФГосударственный департамент СШАРоссияВ мире
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