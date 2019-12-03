Рябков рассказал, что слушает в машине Oххxymiron и Монеточку

"Мне важно, чтобы в тексте был смысл, композиция была талантливо исполнена, и в ней была гармония. Это может быть совершенно дубовый, казалось бы, рэп, но на заднем фоне будут 2-3 свежих и небанальных аккорда. Это главное", - поделился он.