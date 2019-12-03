Рябков рассказал, что слушает в машине Oххxymiron и Монеточку

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что любит слушать разную музыку, и в его плей-листе можно найти любые композиции - начиная от Aerosmith, и заканчивая песнями Монеточки и Oххxymiron.
"Музыка мне нравится совершенно разная. Моя подборка официально приобретенных через Google композиций, находящихся в "облаке", превышает 10 тысяч треков. Там всё: инди- и альтернативный рок, этника (от японской до африканской), музыка эпохи Возрождения и Барокко, рэп", - сказал Рябков в интервью ПИР-Центру.
"Мне важно, чтобы в тексте был смысл, композиция была талантливо исполнена, и в ней была гармония. Это может быть совершенно дубовый, казалось бы, рэп, но на заднем фоне будут 2-3 свежих и небанальных аккорда. Это главное", - поделился он.
По словам дипломата, в машине он любит ставить случайную последовательность композиций, "чтобы не знать, что мне сыграют в следующий раз". "Там может вначале звучать "Мельница", потом Aerosmith, потом Тина Гуо, а затем Oххxymiron и Монеточка", - сказал Рябков.