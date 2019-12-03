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Религия и мировоззрение
2019-12-03T21:37+0300
https://ria.ru/20191203/1561933289.html
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РИА Новости

Эксперты не ожидают изменения позиции РПЦ по суррогатному материнству

21:37 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.
Сотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Христиане так или иначе должны реагировать на "технологические изменения" в жизни современного человека, и "какая-то динамика" в официальной позиции Церкви по вопросу суррогатного материнства может быть, однако принципиальных изменений здесь ждать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением "новых нравственных вызовов".
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По словам руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиоведа Романа Лункина, в рамках христианства, в частности, Православной церкви могут существовать "какие-то либеральные взгляды, либеральный подход" в отношении суррогатного материнства и других новейших технологий, которые не принимаются вероучением. "Но я думаю, что официальная позиция Русской православной церкви останется такой же неизменной. Тут возможно только провоцирование дискуссии, что, в принципе, плодотворно – потому что в целом это, все-таки, обсуждение именно важности и значения семейных ценностей", - сказал Лункин.
Говоря о том, почему в итоге компромисс по данному вопросу, по его мнению, невозможен, он заметил, что подобные вещи "подрывают фундамент традиционной семьи", основа которой - это "мама, папа и ребенок", а продолжение рода "должно происходить более-менее естественным путем". "И какие-то исключения - это уже называется подрыв этих устоев", - признал религиовед.
По его мнению, Церковь на это не пойдет не только потому, что ее "консервативная, фундаментальная часть" возмутится таким решением, если оно последует, но "прежде всего потому, что речь идет о фундаментальных, библейских ценностях семьи в ее чистом виде". "Подрывать это, я думаю, даже в угоду очень известным общественным деятелям, деятелям шоу-бизнеса Церковь не будет", - сказал Лункин.
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По его мнению, для РПЦ уже "достаточно" прежних "гротескных случаев", на грани скандала, когда в храме венчали некоторых известных представителей шоу-бизнеса, известных своей скандальностью и неоднозначным отношением к Церкви. "Такие случаи, в принципе, возможны как единичные, а не как принципиальная позиция Церкви. Но даже эти случаи, в общем, вызывали сомнения в чистоте Церкви со стороны даже не столько православных, сколько вообще людей со стороны", - отметил собеседник агентства.
В случае же с суррогатным материнством, добавил он, очевидно, что "обычным, простым людям" в регионах оно не по карману, и можно говорить о том, что они, "скорее, становятся жертвами вот этого бизнеса", поэтому "совершенно очевидно, что Церковь на это не пойдет".
Ответственный секретарь Католической энциклопедии, доцент Центра изучения религий РГГУ Алексей Юдин также заметил, что "любая Церковь, как правило, очень консервативный институт", и первая реакция на подобные предложения ожидаемо негативная.
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"Так или иначе, каким-то образом жизнь технологически изменяется, и Церковь, хочет она или не хочет, но должна на это реагировать. Церковь должна искать свои основания. О чем идет речь? Речь идет о человеческой жизни: как Церковь ее рассматривает. Это не просто какие-то запреты, а Церковь исходит из существа вопроса. Но для этого рассмотрения, тем более для консервативного института, требуется время. Так что какая-то динамика, безусловно, будет", - считает Юдин.
Он пояснил, что при общей негативной оценки самого явления могут быть "какие-то попытки пастырского участия и оценки". "Потому что рождаются люди, что с ними делать? И эти люди могут появиться в церкви. Они все-таки люди. То есть, вот проблема: человек, который возник не естественным, как считает Церковь, путем, а полуестественным, неестественным и так далее. Ну вот он, живой человек – и в этом-то суть проблемы. Это творение Божие или это "полутворение", "недотворение" или вообще не творение? То есть, в чем вмешательство человека в замысел Божий? И насколько это вообще подлежит какой-то корректировке, оценке и так далее", - заключил религиовед.
Суррогатное материнство
2 декабря, 18:03
Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьДмитрий КиселеврелигияОбщество
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