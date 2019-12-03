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РИА Новости

День неизвестного солдата отметили на Алтае концертом

21:29 03.12.2019
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© Фото : Официальный сайт Алтайского краяВ Алтайском крае прошли мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и старту Года памяти и славы
В Алтайском крае прошли мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и старту Года памяти и славы
© Фото : Официальный сайт Алтайского края
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. День неизвестного солдата отметили на Алтае художественно-музыкальным концертом "Победа в каждом из нас", сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
День неизвестного солдата - памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была установлена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
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"Творческие коллективы Алтайского края исполнили театрально-художественные композиции и песни о войне и Победе. Участники вечера зачитывали записки из солдатских медальонов, письма с фронта, прозвучали произведения фронтовых писателей и поэтов. Внимание собравшихся привлекли видеоролики с воспоминаниями ветеранов", - говорится в сообщении.
Губернатор края Виктор Томенко прочел поэму "Снегопад", написанную советским литератором, ветераном войны Давидом Самойловым. Рассказы о войне также представили заместители председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко и Денис Губин, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.
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В следующем году жители Алтайского края вместе со всей страной будут отмечать 75-ю годовщину Великой Победы.
В Алтайском крае на сегодняшний день живут 794 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Тех, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – 202 человека, и 271 человек – бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

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