День неизвестного солдата отметили на Алтае концертом

В Алтайском крае прошли мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и старту Года памяти и славы

БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. День неизвестного солдата отметили на Алтае художественно-музыкальным концертом "Победа в каждом из нас", сообщает официальный День неизвестного солдата отметили на Алтае художественно-музыкальным концертом "Победа в каждом из нас", сообщает официальный сайт правительства Алтайского края

День неизвестного солдата - памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была установлена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

"Творческие коллективы Алтайского края исполнили театрально-художественные композиции и песни о войне и Победе. Участники вечера зачитывали записки из солдатских медальонов, письма с фронта, прозвучали произведения фронтовых писателей и поэтов. Внимание собравшихся привлекли видеоролики с воспоминаниями ветеранов", - говорится в сообщении.

Губернатор края Виктор Томенко прочел поэму "Снегопад", написанную советским литератором, ветераном войны Давидом Самойловым. Рассказы о войне также представили заместители председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко и Денис Губин, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

В следующем году жители Алтайского края вместе со всей страной будут отмечать 75-ю годовщину Великой Победы.

В Алтайском крае на сегодняшний день живут 794 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Тех, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – 202 человека, и 271 человек – бывшие несовершеннолетние узники фашизма.