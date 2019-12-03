В Сирии ликвидировали командира "Джебхат ан-Нусры"*, сообщили СМИ

"Командир "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба", - передает радиостанция. "Хайат Тахрир аш-Шам"* ранее называлась "Джебхат ан-Нусра"*.
Отмечается, что ликвидированный боевик также тренировал боевиков террористической группировки "Асаиб Хамра".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
* Террористическая организация, запрещенная в России