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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-03T21:20+0300
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РИА Новости

В Сирии ликвидировали командира "Джебхат ан-Нусры"*, сообщили СМИ

21:18 03.12.2019 (обновлено: 21:20 03.12.2019)
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© Фото : SANAДамаск на рассвете
Дамаск на рассвете
© Фото : SANA
ДАМАСК, 3 дек – РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) международной коалиции ликвидировал командира террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* в сирийской провинции Идлиб, передает во вторник радиостанция Sham FM.
"Командир "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба", - передает радиостанция. "Хайат Тахрир аш-Шам"* ранее называлась "Джебхат ан-Нусра"*.
Отмечается, что ликвидированный боевик также тренировал боевиков террористической группировки "Асаиб Хамра".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоИдлиб (мухафаза)В мире
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