Кириенко назвал число участников волонтерских проектов в этом году

СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Более 15 миллионов человек в России в 2019 году приняли участие в Более 15 миллионов человек в России в 2019 году приняли участие в волонтерских проектах и ещё столько же людей хотели бы стать добровольцами, сообщил на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко

Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран. Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведёт своё начало история организованного волонтёрского движения России, которое оформилось после проведения Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации Ассоциация волонтёрских центров и "Волонтёры Победы" и проведён первый тематический форум добровольцев.

"В России только за этот год в различных волонтерских и добровольческих проектах участие приняли более 15 миллионов человек. И ещё примерно столько же говорят, что они хотели бы принять участие в таких проектах, и только ждут возможности узнать, как это можно сделать. Это результат вашей работы", - заявил Кириенко.

Основной темой Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, стало партнёрство. В среду стартовала деловая программа форума. Ее участники не только узнают тенденции развития волонтерства и нарабатывают профильные компетенции, но и выстраивают взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.