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РИА Новости

Кириенко назвал число участников волонтерских проектов в этом году

21:13 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Более 15 миллионов человек в России в 2019 году приняли участие в волонтерских проектах и ещё столько же людей хотели бы стать добровольцами, сообщил на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран. Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведёт своё начало история организованного волонтёрского движения России, которое оформилось после проведения Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации Ассоциация волонтёрских центров и "Волонтёры Победы" и проведён первый тематический форум добровольцев.
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"В России только за этот год в различных волонтерских и добровольческих проектах участие приняли более 15 миллионов человек. И ещё примерно столько же говорят, что они хотели бы принять участие в таких проектах, и только ждут возможности узнать, как это можно сделать. Это результат вашей работы", - заявил Кириенко.
Основной темой Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, стало партнёрство. В среду стартовала деловая программа форума. Ее участники не только узнают тенденции развития волонтерства и нарабатывают профильные компетенции, но и выстраивают взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.
Форум завершится в четверг торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019".
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Волонтерство в РоссииСергей КириенкоРоссияОбщество
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