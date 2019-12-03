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РИА Новости

Трамп проиграл апелляцию по финансовым документам в Deutsche Bank

19:41 03.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Апелляционный суд в США подтвердил, что банк Deutsche Bank и финансовая группа Capitol One должны, согласно повестке, направить в американский конгресс финансовые документы, касающиеся президента Дональда Трампа и его семьи, сообщает издание Axios.
В августе Трамп оспорил решение окружного суда в Нью-Йорке, который отказался заблокировать запрос комитетов по финансам и разведки палаты представителей на предоставление финансовых документов президента.
Теперь, для того чтобы попытаться отменить запрос конгрессменов, юристы Трампа должны обратиться в Верховный суд (ВС) США. Трамп уже обжаловал в ВС два других случая, касающихся требований раскрыть его налоговые декларации.
Как отмечает Axios, в октябре Deutsche Bank сообщил, что не располагает налоговой отчетностью Трампа.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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