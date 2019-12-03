В подмосковном Одинцове воссоздали битву 1941 года

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В подмосковном Одинцове прошла историческая реконструкция "Рассвет Победы", участники которой воссоздали атмосферу битвы, состоявшейся в ноябре 1941 года между советскими войсками и армией фашисткой Германии. Об этом сообщил телеканал В подмосковном Одинцове прошла историческая реконструкция "Рассвет Победы", участники которой воссоздали атмосферу битвы, состоявшейся в ноябре 1941 года между советскими войсками и армией фашисткой Германии. Об этом сообщил телеканал "360"

Андрей Бирюков, один из участников реконструкции, признался, что полностью абстрагируется от реальности и не обращает внимания на зрителей, когда выходит на поле.

"Полностью живу жизнью своего персонажа, которого отыгрываю", – подчеркнул мужчина.

Другая участница мероприятия, Татьяна Коновалова, рассказала, что костюмы для реконструкции шьются на заказ по старым образцам, поэтому и обходятся недешево.

В свою очередь организатор битвы Алексей Сулимов пояснил, что постановка нужна людям, чтобы они смогли прочувствовать события, которые происходили на этом месте 70 лет назад.