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РИА Новости

В подмосковном Одинцове воссоздали битву 1941 года

19:17 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидУчастник военно-исторической реконструкции
Участник военно-исторической реконструкции
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В подмосковном Одинцове прошла историческая реконструкция "Рассвет Победы", участники которой воссоздали атмосферу битвы, состоявшейся в ноябре 1941 года между советскими войсками и армией фашисткой Германии. Об этом сообщил телеканал "360".
Андрей Бирюков, один из участников реконструкции, признался, что полностью абстрагируется от реальности и не обращает внимания на зрителей, когда выходит на поле.
"Полностью живу жизнью своего персонажа, которого отыгрываю", – подчеркнул мужчина.
Другая участница мероприятия, Татьяна Коновалова, рассказала, что костюмы для реконструкции шьются на заказ по старым образцам, поэтому и обходятся недешево.
В свою очередь организатор битвы Алексей Сулимов пояснил, что постановка нужна людям, чтобы они смогли прочувствовать события, которые происходили на этом месте 70 лет назад.
Отмечается, что историческая реконструкция "Рассвет Победы" уже стала ежегодной. Она собрала более 200 участников со всех регионов страны.
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