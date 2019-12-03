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РИА Новости

На месте мусорного полигона может появиться лесопарковая зона

19:17 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСмешанный лес зимой
Смешанный лес зимой
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В подмосковном Егорьевске 12 декабря закроют мусорный полигон. На его месте после рекультивации может появиться лесопарковая зона, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
Глава Егорьевска Александр Гречищев обратил внимание на то, что мусорный полигон, который действовал в черте городского округа на протяжении более 50 лет, исчерпал возможности. Современный комплекс переработки отходов "Восток" позволит закрыть действующую свалку досрочно. Он удален от Егорьевска на 30 километров.
"Кроме того, новый КПО позволит муниципалитету перейти на новый экологический стандарт, соответствующий европейскому уровню", – добавил Гречищев.
Техническая рекультивация мусорного полигона предполагает создание инфраструктуры на территории проведения работ. В частности, речь идет о строительстве гидротехнических и прочих вспомогательных объектов. Также необходимо сформировать контур свалки и снизить ее воздействие на окружающую среду. Дабы исключить возгорание и распространение неприятных запахов, на время проведения работ полигон засыпят грунтом. В планах здесь предполагается создать лесопарковую зону отдыха.
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Новости ПодмосковьяЕгорьевскМосковская область
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