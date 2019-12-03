На месте мусорного полигона может появиться лесопарковая зона

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В подмосковном Егорьевске 12 декабря закроют мусорный полигон. На его месте после рекультивации может появиться лесопарковая зона, передает телеканал В подмосковном Егорьевске 12 декабря закроют мусорный полигон. На его месте после рекультивации может появиться лесопарковая зона, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Глава Егорьевска Александр Гречищев обратил внимание на то, что мусорный полигон, который действовал в черте городского округа на протяжении более 50 лет, исчерпал возможности. Современный комплекс переработки отходов "Восток" позволит закрыть действующую свалку досрочно. Он удален от Егорьевска на 30 километров.

"Кроме того, новый КПО позволит муниципалитету перейти на новый экологический стандарт, соответствующий европейскому уровню", – добавил Гречищев.