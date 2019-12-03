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РИА Новости

Медведев оценил информационные возможности приемных "Единой России"

18:47 03.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что новые информационные возможности общественных приемных партии будут популярны у граждан, а главное - полезны.
Во вторник Медведев посетил центральный офис "Единой России", где провел прием граждан. Перед этим он осмотрел обновленные помещения общественной приемной партии. Здесь ему, в частности, продемонстрировали интерактивную информационную панель, с помощью которой каждый посетитель может получить данные о выполнении нацпроектов, выбрав нужный регион и тематику. Также эта панель дает возможность оставить электронное обращение и получить ответ. Медведеву рассказали, что подобные экраны будут установлены в каждой общественной приемной.
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"Главное, чтобы у нас были квалифицированные сотрудники во всей системе (общественных) приемных, которые могли это быстро и качественно обрабатывать", - сказал Медведев. По его словам, речь идет о каждой приемной. "Будем надеяться, что это будет популярным и самое главное - полезным", - заключил глава кабмина.
Внимание Медведева обратили и на существующий в той же информационной панели сервис "красная кнопка", посвященный проблемам экологической направленности. Работу этого сервиса председателю партии продемонстрировали на примере Алтайского края. "Визуализация нормальная, видно все нормально", - резюмировал Медведев.
Кроме того, Медведев ознакомился с работой бесплатной юридической консультации для граждан, обращающихся в приемную "Единой России". Ему рассказали, что подобные консультации открываются в приемных партии по всей стране и в них на добровольной основе гражданам помогают квалифицированные юристы, в том числе доценты и кандидаты юридических наук. "Прекрасно, коллеги!" - отреагировал премьер.
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"Я понимаю, что для вас это - часть времени, но, с другой стороны, это все-таки помощь людям, особенно тем, у кого нет достаточных средств, чтобы пойти к адвокату или воспользоваться услугами платных консультантов. Наверное, это не нужно превращать в бесконечный "субботник", вам тоже жить на что-то надо, но по мере возможности, думаю, было бы неплохо такие консультации проводить", - сказал Медведев.
Попытку рассказать об основных категориях граждан, обращающихся за консультациями, премьер прервал, отметив, что осведомлен в этом вопросе.
"Категории мне понятны, потому что, естественно, люди, у которых есть проблемы, обращаются ко всем. У нас принято сначала начальникам писать, поэтому я во всех социальных сетях, естественно, вижу весь срез проблем, которые у людей существуют, понятно, о чем идет речь по каждой категории дел, которыми уважаемые коллеги занимаются", - сказал Медведев, пояснив, что это обращения по вопросам в сфере ЖКХ, жилья, по проблемам обманутых дольщиков, по вопросам, связанным с применением уголовного права и уголовного процесса, по трудовым, гражданским, семейным спорам и так далее.
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Медведев пожелал юристам терпения, рассказав, что еще сам в молодости, когда был студентом-практикантом, понял, "насколько важно быть доброжелательным в общении с людьми, которые пришли со своими бедами, даже если они какие-то проблемы не точно понимают, но на чем-то настаивают". "Ваши педагогические таланты и ваши знания будут вам в помощь", - добавил он, поздравив всех присутствовавших в кабинете юристов с профессиональным праздником.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбщество
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