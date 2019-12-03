В Китае четыре человека погибли при обрушении резервуара сточных вод

ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, 16 госпитализированы в результате обрушения резервуара для сточных вод в промышленном парке в восточной китайской провинции Чжэцзян, говорится в заявлении уезда Хайнин.

Инцидент произошел около 17.30 по местному времени (12.30 мск) в промышленном парке городского уезда Хайнин, когда резервуар диаметром 3 метра и высотой 15 метров обрушился по пока неустановленной причине.

По состоянию на 21.30 (16.30 мск) пожарным и спасателям удалось обнаружить 20 человек, к тому времени 4 из них скончались. Пока неизвестно, сколько человек могли пропасть без вести, поисково-спасательная операция продолжается.

Детали происшествия пока не до конца ясны, в СМИ появились сообщения, что к обрушению резервуара мог привести взрыв, власти эту версию пока не подтверждают.

К настоящему моменту удалось установить, что резервуар находился у пятиэтажного бетонного завода, после предполагаемого взрыва из-за ударной волны на заводе обрушилось оборудование и стеллажи, погребя под собой сотрудников.

На место прибыли 20 пожарных машин и около 120 пожарных, они разбирают завалы и пытаются найти пострадавших.