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РИА Новости

В Китае четыре человека погибли при обрушении резервуара сточных вод

18:33 03.12.2019 (обновлено: 19:08 03.12.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, 16 госпитализированы в результате обрушения резервуара для сточных вод в промышленном парке в восточной китайской провинции Чжэцзян, говорится в заявлении уезда Хайнин.
Инцидент произошел около 17.30 по местному времени (12.30 мск) в промышленном парке городского уезда Хайнин, когда резервуар диаметром 3 метра и высотой 15 метров обрушился по пока неустановленной причине.
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По состоянию на 21.30 (16.30 мск) пожарным и спасателям удалось обнаружить 20 человек, к тому времени 4 из них скончались. Пока неизвестно, сколько человек могли пропасть без вести, поисково-спасательная операция продолжается.
Детали происшествия пока не до конца ясны, в СМИ появились сообщения, что к обрушению резервуара мог привести взрыв, власти эту версию пока не подтверждают.
К настоящему моменту удалось установить, что резервуар находился у пятиэтажного бетонного завода, после предполагаемого взрыва из-за ударной волны на заводе обрушилось оборудование и стеллажи, погребя под собой сотрудников.
На место прибыли 20 пожарных машин и около 120 пожарных, они разбирают завалы и пытаются найти пострадавших.
В социальных сетях опубликованы видео и фотографии с места ЧП, на некоторых виден пожар, на других показано, что по узким переулкам течет поток сточных вод, смывая мусор и довольно крупные предметы. Также видно, что при помощи тяжелой строительной техники специалисты разбирают завалы из крупных обломков и искореженных машин, периметр оцеплен.
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