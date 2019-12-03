Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T18:22+0300
https://ria.ru/20191203/1561926613.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

В США назвали необходимые условия для взаимодействия с Россией

18:22 03.12.2019
694
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США будут взаимодействовать с Россией только по тем вопросам, которые отвечают интересам страны, заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.
"Для продвижения американских интересов мы принципиально не стремимся к конфронтационным отношениям с Россией. Мы остаемся открытыми для сотрудничества с Москвой, когда оно соответствует нашим интересам и интересам наших союзников", - сообщил дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
Хейл подчеркнул, что "госдепартамент поддерживает двухстороннее взаимодействие с Россией там, где это в наших интересах".
"Мы поддерживаем каналы взаимодействия с Россией по Сирии, Афганистану, Украине, Северной Корее, контролю над вооружениями, контртерроризму и другим двусторонним вопросам", - добавил он.
Путин: Расширение НАТО – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны
Вчера, 16:00
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой
22501532
Обсудить 1
РоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автобус с 50 пассажирами опрокинулся на трассе в Казахстане
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
Музыкальная премия Жара Music Awards
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Деревня Веселая Гора на Донбассе
В ЛНР около 400 домов остались без электричества из-за непогоды
Здание Набережночелнинского государственного педагогического университета
НГПУ вошел в китайско-российский Союз педагогических вузов
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Двух пострадавших в ДТП в Кузбассе госпитализировали
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Дали отпор: Китай ударил санкциями по США
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем
Зал судебных заседаний
Отцу убитого в Екатеринбурге ребенка изберут меру пресечения
Климатическая конференция COP25 в Мадриде
Климатические переговоры в Мадриде важны для бизнеса, заявили в WWF
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
Власти рассказали о состоянии 12 пострадавших в ДТП в Забайкалье
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Мужчина во время подтоплений во Франции
На юго-востоке Франции из-за паводка погибли два человека
Певица Анна Семенович
Семенович рассказала о болезни груди
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния