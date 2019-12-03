В США назвали необходимые условия для взаимодействия с Россией

"Для продвижения американских интересов мы принципиально не стремимся к конфронтационным отношениям с Россией. Мы остаемся открытыми для сотрудничества с Москвой, когда оно соответствует нашим интересам и интересам наших союзников", - сообщил дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
Хейл подчеркнул, что "госдепартамент поддерживает двухстороннее взаимодействие с Россией там, где это в наших интересах".
"Мы поддерживаем каналы взаимодействия с Россией по Сирии, Афганистану, Украине, Северной Корее, контролю над вооружениями, контртерроризму и другим двусторонним вопросам", - добавил он.