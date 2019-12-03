"Брачная история" взяла сразу несколько наград Gotham Awards

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Фильм Ноа Баумбаха "Брачная история" получил четыре награды на церемонии вручении американской премии независимого кино в Нью-Йорке, Фильм Ноа Баумбаха "Брачная история" получил четыре награды на церемонии вручении американской премии независимого кино в Нью-Йорке, сообщает The Guardian.

Издание подчеркивает, что этот успех повысил шансы фильма на получение "Оскара". "Брачная история" победила во всех категориях, в которых была номинирована: лучший фильм, лучший сценарий Ноа Баумбаха, лучшая мужская роль Адама Драйвера и приз зрительских симпатий.

Скарлетт Йоханссон не была номинирована в категории "лучшая актриса", в ней победительницей стала Аквафина за роль в китайской драме "Прощание".

Лучшим документальным фильмом была названа "Американская фабрика" о непростой ситуации на заводе в штате Огайо. Фильм выпустила компания супругов Барака и Мишель Обамы Higher Grounds.