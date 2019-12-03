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РИА Новости

"Брачная история" взяла сразу несколько наград Gotham Awards

20:12 03.12.2019
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© Netflix, 2019Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
Кадр из фильма Брачная История(2019)
© Netflix, 2019
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Фильм Ноа Баумбаха "Брачная история" получил четыре награды на церемонии вручении американской премии независимого кино в Нью-Йорке, сообщает The Guardian.
Издание подчеркивает, что этот успех повысил шансы фильма на получение "Оскара". "Брачная история" победила во всех категориях, в которых была номинирована: лучший фильм, лучший сценарий Ноа Баумбаха, лучшая мужская роль Адама Драйвера и приз зрительских симпатий.
Скарлетт Йоханссон не была номинирована в категории "лучшая актриса", в ней победительницей стала Аквафина за роль в китайской драме "Прощание".
Лучшим документальным фильмом была названа "Американская фабрика" о непростой ситуации на заводе в штате Огайо. Фильм выпустила компания супругов Барака и Мишель Обамы Higher Grounds.
Победители в категории "лучший фильм" на Gotham Awards зачастую получают "Оскар": так произошло с лентами "Лунный свет" (2016), "В центре внимания" (2015), "Бердмен" (2014).
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