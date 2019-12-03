Медведев отметил вклад юристов в совершенствование законодательства

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, приветствуя участников церемонии вручения высшей юридической премии "Юрист года", отметил вклад работников сферы в совершенствование законодательства в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Ваша профессия во все времена пользовалась почётом и уважением. Она требует высочайшей ответственности, внимательного отношения к каждой написанной строчке, постоянного расширения своих знаний. Вы многое делаете для совершенствования законодательства нашей страны, укрепления её правовой системы", - приводятся в сообщении слова Медведева.
Он добавил, что российские юристы защищают права и интересы людей, помогают им добиваться справедливости, а также на общепризнанных принципах и международного права способствуют укреплению межгосударственных отношений.
Премьер также отметил важность того, что профессия юриста связана и с повышением правовой грамотности общества, подчеркнув, что во многом это заслуга Ассоциации юристов России, которая бесплатно оказывает юридическую помощь.