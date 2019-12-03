В Пензенской области мужчину осудили за "пьяное" ДТП с двумя погибшими

ПЕНЗА, 3 дек - РИА Новости. Пензенский областной суд признал законным приговор районного суда, приговорившего водителя к четырем с половиной годам лишения свободы после ДТП, в результате которого два человека погибли, сообщила во вторник прокуратура региона.

Ранее в областном главке МВД РИА Новости сообщили, что утром 2 мая в селе Маис Никольского района водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, врезался в столб, в результате двое пассажиров погибли, еще три человека, в том числе сам водитель, пострадали. По данным ГИБДД, 43-летний водитель ВАЗ-21102 съехал с дороги, где автомобиль опрокинулся и врезался в столб.

В прокуратуре сообщили, что водитель Александр Козлов приговором Никольского районного суда признан виновным по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" и ему назначено наказание в виде четырех с половиной лет колонии-поселения. Однако мать одного из погибших обжаловала приговор, считая его необоснованно мягким.

"Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а жалобу потерпевшей - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Козлов в состоянии алкогольного опьянения управлял технически неисправным автомобилем, в котором по мокрой дороге со скоростью около 80-90 км/ч вез своих четырех знакомых, из них в результате ДТП двое погибли, а еще одному причинен тяжкий вред здоровью. Осужденный вину признал и пояснил, что накануне ДТП в компании знакомых выпил самогон, а утром они отправились на шашлыки, но до места назначения не добрались.