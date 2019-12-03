В Татарстане установили 75 тысяч пожарных извещателей для льготников

КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Почти 75 тысяч автономных пожарных извещателей (АПИ) установлено в 2016-2019 годах в домах татарстанских многодетных семей, ветеранов, одиноких престарелых граждан и семей, находящихся в социально опасном положении, для чего из бюджета республики выделено 20,6 миллиона рублей, сообщил начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
"Самый приемлемый способ обезопасить человеческую жизнь – это установка автономных пожарных извещателей в квартирах и жилых домах. С этой инициативой мы обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который полностью поддержал наши предложения. На эти цели было выделено 20,6 миллиона рублей", - сказал Хабибуллин на брифинге в правительстве республики.
Всего, по его информации, было установлено 74,8 тысячи автономных пожарных извещателей в 20,3 тысячи домовладений. АПИ оснащены более 2 тысяч домов и квартир неблагополучных семей, на иждивении которых имеются несовершеннолетние дети, 3,5 тысячи домов многодетных семей (4-5 детей), не находящихся в социально опасном положении, 1,2 тысячи домов ветеранов Великой Отечественной войны, 1,7 тысячи домов инвалидов, 10,3 тысячи квартир престарелых граждан.
"Сегодня мы приступили к реализации, возможно, завершающего этапа по установке извещателей. АПИ установят еще нескольким категориям – это малообеспеченные семьи с тремя детьми и с доходом ниже прожиточного минимума и семьи с детьми-инвалидами. Всего таких семей в Татарстане 19,9 тысячи. Из расчета четыре датчика на семью всего потребуется 79,8 тысячи датчиков, ориентировочно на сумму 20 миллионов рублей", - сообщил Хабибуллин.
При этом он подчеркнул, что выделение этих средств одобрено президентом Татарстана, работа по установке АПИ данным категориям жителей республики начнется со следующего года.
По информации начальника ГУМЧС России по республике, в последние годы в регионе сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества пожаров и гибели на них людей. Так, за последние пять лет количество пожаров сократилось на 6%, а количество погибших на них людей – на 11,8%. За 11 месяцев текущего года количество пожаров уменьшилось на 3,3%.