В Татарстане установили 75 тысяч пожарных извещателей для льготников

КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Почти 75 тысяч автономных пожарных извещателей (АПИ) установлено в 2016-2019 годах в домах татарстанских многодетных семей, ветеранов, одиноких престарелых граждан и семей, находящихся в социально опасном положении, для чего из бюджета республики выделено 20,6 миллиона рублей, сообщил начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

"Самый приемлемый способ обезопасить человеческую жизнь – это установка автономных пожарных извещателей в квартирах и жилых домах. С этой инициативой мы обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову , который полностью поддержал наши предложения. На эти цели было выделено 20,6 миллиона рублей", - сказал Хабибуллин на брифинге в правительстве республики.

Всего, по его информации, было установлено 74,8 тысячи автономных пожарных извещателей в 20,3 тысячи домовладений. АПИ оснащены более 2 тысяч домов и квартир неблагополучных семей, на иждивении которых имеются несовершеннолетние дети, 3,5 тысячи домов многодетных семей (4-5 детей), не находящихся в социально опасном положении, 1,2 тысячи домов ветеранов Великой Отечественной войны, 1,7 тысячи домов инвалидов, 10,3 тысячи квартир престарелых граждан.

"Сегодня мы приступили к реализации, возможно, завершающего этапа по установке извещателей. АПИ установят еще нескольким категориям – это малообеспеченные семьи с тремя детьми и с доходом ниже прожиточного минимума и семьи с детьми-инвалидами. Всего таких семей в Татарстане 19,9 тысячи. Из расчета четыре датчика на семью всего потребуется 79,8 тысячи датчиков, ориентировочно на сумму 20 миллионов рублей", - сообщил Хабибуллин.

При этом он подчеркнул, что выделение этих средств одобрено президентом Татарстана, работа по установке АПИ данным категориям жителей республики начнется со следующего года.