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РИА Новости

В Татарстане установили 75 тысяч пожарных извещателей для льготников

17:43 03.12.2019
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© Фото : Rustem Kadyrov/ Пресс-служба Президента РТНачальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин на брифинге в Доме Правительства РТ. 3 декабря 2019
Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин на брифинге в Доме Правительства РТ. 3 декабря 2019
© Фото : Rustem Kadyrov/ Пресс-служба Президента РТ
Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин на брифинге в Доме Правительства РТ. 3 декабря 2019
КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Почти 75 тысяч автономных пожарных извещателей (АПИ) установлено в 2016-2019 годах в домах татарстанских многодетных семей, ветеранов, одиноких престарелых граждан и семей, находящихся в социально опасном положении, для чего из бюджета республики выделено 20,6 миллиона рублей, сообщил начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
"Самый приемлемый способ обезопасить человеческую жизнь – это установка автономных пожарных извещателей в квартирах и жилых домах. С этой инициативой мы обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который полностью поддержал наши предложения. На эти цели было выделено 20,6 миллиона рублей", - сказал Хабибуллин на брифинге в правительстве республики.
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Всего, по его информации, было установлено 74,8 тысячи автономных пожарных извещателей в 20,3 тысячи домовладений. АПИ оснащены более 2 тысяч домов и квартир неблагополучных семей, на иждивении которых имеются несовершеннолетние дети, 3,5 тысячи домов многодетных семей (4-5 детей), не находящихся в социально опасном положении, 1,2 тысячи домов ветеранов Великой Отечественной войны, 1,7 тысячи домов инвалидов, 10,3 тысячи квартир престарелых граждан.
"Сегодня мы приступили к реализации, возможно, завершающего этапа по установке извещателей. АПИ установят еще нескольким категориям – это малообеспеченные семьи с тремя детьми и с доходом ниже прожиточного минимума и семьи с детьми-инвалидами. Всего таких семей в Татарстане 19,9 тысячи. Из расчета четыре датчика на семью всего потребуется 79,8 тысячи датчиков, ориентировочно на сумму 20 миллионов рублей", - сообщил Хабибуллин.
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При этом он подчеркнул, что выделение этих средств одобрено президентом Татарстана, работа по установке АПИ данным категориям жителей республики начнется со следующего года.
По информации начальника ГУМЧС России по республике, в последние годы в регионе сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества пожаров и гибели на них людей. Так, за последние пять лет количество пожаров сократилось на 6%, а количество погибших на них людей – на 11,8%. За 11 месяцев текущего года количество пожаров уменьшилось на 3,3%.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанОбщество
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