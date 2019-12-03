Москва расторгла контракты с десятком недобросовестных компаний

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва в прошлом году расторгла контракты более чем с 10 недобросовестными компаниями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

В ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему: "Подведение итогов благоустройства в 2019 году и планы на 2020 год" он отметил, что порой поступает критика на частое перекладывание плитки. Заммэра напомнил, что переделка идёт за счёт самих компаний.

"Порой нас критикуют, что мы часто перекладываем плитку… Если такие мероприятия есть, то это мы поправляем тех, кто работы выполнил с браком, в рамках контракта, за их средства, за их счёт выполняются эти мероприятия ", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в прошлом году контакты были расторгнуты более чем с 10 компаниями.