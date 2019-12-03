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РИА Новости

Москва расторгла контракты с десятком недобросовестных компаний

17:39 03.12.2019 (обновлено: 17:41 03.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеконструкция улиц в Москве
Реконструкция улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва в прошлом году расторгла контракты более чем с 10 недобросовестными компаниями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему: "Подведение итогов благоустройства в 2019 году и планы на 2020 год" он отметил, что порой поступает критика на частое перекладывание плитки. Заммэра напомнил, что переделка идёт за счёт самих компаний.
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"Порой нас критикуют, что мы часто перекладываем плитку… Если такие мероприятия есть, то это мы поправляем тех, кто работы выполнил с браком, в рамках контракта, за их средства, за их счёт выполняются эти мероприятия ", - сказал Бирюков.
Он отметил, что в прошлом году контакты были расторгнуты более чем с 10 компаниями.
"Надо сказать, что в прошлом году примерно с полутора десятками различных компаний были расторгнуты договоры по производству работ, контракты, при этом они заплатили городу штрафы неустойку за невыполнение работ",- сказал Бирюков.
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Россия сегодняПетр БирюковМоскваРоссияОбщество
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