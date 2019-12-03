Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-03T17:39+0300
https://ria.ru/20191203/1561924616.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

Госдума не рассмотрела проект о маркировке произведений искусства

17:39 03.12.2019
60
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госдума не успела рассмотреть на пленарном заседании во вторник в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что Госдума запланировала рассмотрение законопроекта на 3 декабря. Однако на заседании нижней палаты парламента этот проект закона депутаты рассмотреть не успели.
Ранее депутаты переработали к первому чтению проект об изменении возрастной маркировки с учетом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).
Согласно новой редакции проекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронном виде или с помощью любой другой удобной формы.
Книги
12 ноября, 11:47Культура
Глава Музея имени Даля объяснил, зачем нужна возрастная маркировка книг
Ямпольская 8 октября сообщила, что ко второму чтению запланировано проработать вопрос маркировки кино. В первой версии законопроекта предлагалось освободить от нее фильмы, снятые до 1991 года, однако, учитывая позиции разных ведомств и экспертов, это положение было изъято. К этому вопросу глава комитета предложила депутатам вернуться в ходе работы над законопроектом ко второму чтению.
000002
Обсудить 0
КультураЕлена ЯмпольскаяГосдума РФМосква
Рекомендуем
Джонатан Ван Несс
Для обложки женского глянца впервые за 35 лет снялся мужчина
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на подозреваемого в нападении на полицейского в Мытищах
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп отметил важность предстоящей встречи в "нормандском формате"
Российские рубли
Аналитик назвала угрозы для российской экономики в 2020 году
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал урегулировать продажу жевательных смесей с никотином
Последствия землетрясения в Албании
Власти Албании подсчитали предварительный ущерб от землетрясения
Сотрудник полиции
В Петербурге эвакуировали шесть судов из-за угроз "минирования"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев высказался об установке дорожных знаков
Участники акции протеста в Ираке
В Ираке христиане не будут праздновать Рождество из-за демонстраций
Снегопад в Москве
В Москве в среду выпадет около двух сантиметров снега
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский обсудил с главой ЕК подготовку к "нормандскому саммиту"
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич
Путин и Вучич обсудят вопросы двустороннего сотрудничества
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Бирюков рассказал о незаконном использовании символики "Моей улицы"
Автомобильное движение в Москве
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках во вторник вечером
Реконструкция улиц в Москве
Москва расторгла контракты с десятком недобросовестных компаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния