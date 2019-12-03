Госдума не рассмотрела проект о маркировке произведений искусства

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госдума не успела рассмотреть на пленарном заседании во вторник в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что Госдума запланировала рассмотрение законопроекта на 3 декабря. Однако на заседании нижней палаты парламента этот проект закона депутаты рассмотреть не успели.

Ранее депутаты переработали к первому чтению проект об изменении возрастной маркировки с учетом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).

Согласно новой редакции проекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронном виде или с помощью любой другой удобной формы.