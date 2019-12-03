Бирюков рассказал о незаконном использовании символики "Моей улицы"

Один из журналистов обратил внимание заместителя мэра на не заканчивающиеся ремонтные работы в районе Чистых прудов. По его словам, ему хотелось бы видеть на местах работ щиты с информацией о подрядчике стройки.

"Так что делают все – и бракоделы, и всякие другие подрядчики? Они точно такие же заборы как у нас берут, ставят и пишут: "Идет работа по программе "Моя улица". С этим мы должны работать и вносить соответствующие изменения в законодательство – о привлечении нерадивых, тех, кто использует чужую символику, к административным штрафам и так далее", – сказал Бирюков.