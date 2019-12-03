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РИА Новости

Бирюков рассказал о незаконном использовании символики "Моей улицы"

17:35 03.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подрядчиков, которые проводят работы на улицах в Москве и незаконно используют ограждения с символикой программы "Моя улица", необходимо привлекать к ответственности, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Один из журналистов обратил внимание заместителя мэра на не заканчивающиеся ремонтные работы в районе Чистых прудов. По его словам, ему хотелось бы видеть на местах работ щиты с информацией о подрядчике стройки.
Благоустроенные улицы и площади Москвы в рамках программы Моя Улица. Трамвай на площади Тверская Застава. Справа - здание Белорусского вокзала.
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"Так что делают все – и бракоделы, и всякие другие подрядчики? Они точно такие же заборы как у нас берут, ставят и пишут: "Идет работа по программе "Моя улица". С этим мы должны работать и вносить соответствующие изменения в законодательство – о привлечении нерадивых, тех, кто использует чужую символику, к административным штрафам и так далее", – сказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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Петр БирюковМоскваОбщество
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