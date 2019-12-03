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РИА Новости

Проекты модернизации ТЭС будут отбираться по принципам общего конкурса

17:32 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция "Некрасовка" в Москве
Тепловая станция Некрасовка в Москве
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Проекты модернизации ТЭС по квоте правкомиссии на 2025 год будут отбираться по принципам, по которым отбирались проекты на общем конкурсе, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич.
Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Минэнерго сейчас обсуждает изменение механизма отбора правкомиссией проектов ТЭС на 2025 год.
"Логика, которая обсуждалась, что принципы будут соответствовать тем принципам, по которым проводился отбор на 85%", - сказал Маневич. По его словам, обсуждается увеличение квоты правкомиссии до 2,5 ГВт.
Объем отбора проектов программы модернизации ТЭС на 2025 год составляет 4,6 ГВт, из которых 4,1 ГВт отбираются на конкурсе. По конкурсному отбору уже есть предварительные результаты. А квота для "ручного" отбора пока обсуждается. Летом Минэнерго предложило увеличить объем мощности, которую правкомиссия будет отбирать вне конкурса на 2025 год, до 2,5 ГВт.
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Также обсуждается изменение критериев отбора проектов вне конкурса. В эту квоту правкомиссии могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо. При предыдущем ручном отборе учитывались критерии, связанные с экологией, теплоснабжением, критическим состоянием станции и его значимости для региона.
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