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РИА Новости

Медведев призвал урегулировать продажу жевательных смесей с никотином

17:43 03.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Необходимо регулировать продажу никотиносодержащих жевательных табачных смесей, особенно несовершеннолетним, заявил председатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время приема граждан.
"Оборот табака в нашей стране подвержен жёсткому регулированию, есть налоги, запреты, кому продавать, кому не продавать, есть целая программа по борьбе с курением. А это как конфетки - они ничем не регулируются", - сказал Медведев во время приема граждан в общественной приемной ЕР в ответ на обращение Ольги Аксяновой с просьбой запретить продажу таких смесей.
Здание Государственной Думы РФ
2 декабря, 20:24
В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином
Он добавил, что содержание никотина в таких конфетах превышает содержание никотина в сигаретах, а никотин вызывает привыкание.
"Надо дать поручение проанализировать, а вообще в других странах какое регулирование этого существует? Я уверен, что в современных государствах это не должны просто так отдавать на откуп торговле. Видимо, там какая-то регламентация есть, если это вообще разрешают. Либо нужно это вообще запрещать - это тоже один из возможных выходов. Но это тоже не всегда легко. ...Но то, что здесь должно быть какое-то регулирование, а его сейчас нет, особенно для детей,- это совершенно точно", - отметил Медведев.
Он пообещал обратиться по этой проблеме к коллегам из правительства, а также к парламентариям.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Вчера, 12:01
В ЛДПР предложили запретить все виды "одурманивающих веществ"
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Правительство РФДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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