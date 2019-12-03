Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T17:15+0300
https://ria.ru/20191203/1561923139.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:46:3067:1771_1036x0_80_0_0_f65b7b36d3043b6c53a5fdcacecf5a51.jpg
РИА Новости

Самарский суд смягчил наказание бывшему детдомовцу за кражу шоколадок

17:15 03.12.2019
1025
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Самарский областной суд во вторник заменил реальный срок на условный бывшему воспитаннику детдома Игорю Шамину за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей, сообщил РИА Новости его защитник, руководитель общественной организации "Домик детства" Антон Рубин.
Как он ранее сообщал РИА Новости, 20-летний Шамин зашел в магазин, взял коробку с шоколадками общей стоимостью 1,6 тысячи рублей, спрятал их под куртку и попытался выйти из магазина, но у двери был остановлен охранником. Шоколадки у молодого человека забрали и вызвали полицию, уточнял защитник. В отношении Шамина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж".
Автомобиль Следственного комитета России
29 ноября, 08:55
В Кузбассе завели дело после кражи школьницей шампанского из магазина
Как поясняли ранее РИА Новости в прокуратуре региона, Промышленный районный суд Самары признал Шамина виновным и приговорил его к трем месяцам колонии общего режима. Однако, по информации надзорного ведомства, ранее у молодого человека уже была судимость, и в момент правонарушения он находился на испытательном сроке. Таким образом условный срок за первую судимость был заменен на реальный, а общий срок наказания составил два года и семь месяцев колонии общего режима. Приговор молодому человеку вызвал общественный резонанс, и был обжалован не только защитниками Шамина, но и прокуратурой Самарской области "в связи с чрезмерной суровостью наказания".
"Самарский областной суд посчитал Шамина виновным, но заменил реальный срок на условный", - сказал Рубин.
В пресс-службе облсуда РИА Новости лишь смогли подтвердить, что приговор изменен, не уточнив, как именно.
По словам Рубина, несмотря на то, что реальный срок заменен на условный, Шамин останется в СИЗО, так как находится под арестом по уголовному делу о краже велосипеда, слушания по которому в настоящее время проходят в Октябрьском районном суде Самары. По информации защитника детдомовца, признательные показания по этому уголовному делу Шамин давал под давлением полицейских. По данным СК РФ, молодой человек написал заявление в следственные органы о противоправных действиях сотрудников полиции, которые, со слов детдомовца, избили его. В настоящее время центральный аппарат СК РФ по данному факту проводит проверку.
Полиция
22 октября, 10:49
В Петербурге школьника подозревают в краже и перепродаже автомобиля
7221210
Обсудить 3
Следственный комитет РФСамарская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске
Россиянин стал звездой соцсетей, оплатив проезд пассажирам маршрутки
Опубликовано видео нападения на сотрудника ГИБДД в Мытищах
Нападение на сотрудника ГИБДД в Мытищах попало на видео
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с поставками С-400 Турции
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
Юрист прокомментировал идею исключить "площадку" из экзамена на права
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Путин: Расширение НАТО – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой
Морковный сок
Названы восемь продуктов, помогающих избежать рака
В Майкопе автомобиль наехал на четверых подростков. 3 декабря 2019
В Майкопе водитель без прав сбил четырех подростков на тротуаре
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Петрозаводского "маньяка" приговорили к пожизненному лишению свободы
Автомобили скорой помощи
В Смоленской области пропавшего шестилетнего мальчика нашли мертвым
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ
Медведев пообещал изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Здание парламента в Будапеште
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния