Самарский суд смягчил наказание бывшему детдомовцу за кражу шоколадок

САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Самарский областной суд во вторник заменил реальный срок на условный бывшему воспитаннику детдома Игорю Шамину за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей, сообщил РИА Новости его защитник, руководитель общественной организации "Домик детства" Антон Рубин.

Как он ранее сообщал РИА Новости, 20-летний Шамин зашел в магазин, взял коробку с шоколадками общей стоимостью 1,6 тысячи рублей, спрятал их под куртку и попытался выйти из магазина, но у двери был остановлен охранником. Шоколадки у молодого человека забрали и вызвали полицию, уточнял защитник. В отношении Шамина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

Как поясняли ранее РИА Новости в прокуратуре региона, Промышленный районный суд Самары признал Шамина виновным и приговорил его к трем месяцам колонии общего режима. Однако, по информации надзорного ведомства, ранее у молодого человека уже была судимость, и в момент правонарушения он находился на испытательном сроке. Таким образом условный срок за первую судимость был заменен на реальный, а общий срок наказания составил два года и семь месяцев колонии общего режима. Приговор молодому человеку вызвал общественный резонанс, и был обжалован не только защитниками Шамина, но и прокуратурой Самарской области "в связи с чрезмерной суровостью наказания".

"Самарский областной суд посчитал Шамина виновным, но заменил реальный срок на условный", - сказал Рубин.

В пресс-службе облсуда РИА Новости лишь смогли подтвердить, что приговор изменен, не уточнив, как именно.