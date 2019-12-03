Руденя: оказание ВМП в Верхневолжье не должно прерываться

ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Более 19 миллионов рублей дополнительно будут направлены в этом году на оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) - соответствующие изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи внесены на сегодняшнем заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба областного кабинета министров.

Увеличение объемов финансирования позволит увеличить количество операций, которые необходимы жителям региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Процедуру ангиопластики со стентированием при ишемической болезни сердца проводят в Областной клинической больнице. В настоящее время в медицинском учреждении установлен третий ангиограф. Изначально планировалось проведение 176 таких операций, в настоящий момент количество увеличено на 139.

"При необходимости мы готовы добавить средства на проведение таких операций, чтобы оказание высокотехнологичной помощи жителям Тверской области у нас не останавливалось", - сказал губернатор области Игорь Руденя

В пресс-службе напомнили, что повышение качества и доступности медицины, развитие специализированной высокотехнологической медицинской помощи – одни из главных задач региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая реализуется в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение".

На снижение смертности от болезней системы кровообращения направлен проект по развитию сети сосудистых центров в регионе.

В 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве. Такие филиалы будут действовать и в других крупных городах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем Волочке, Конаково.