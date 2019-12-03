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Тверская область
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РИА Новости

Руденя: оказание ВМП в Верхневолжье не должно прерываться

17:11 03.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Более 19 миллионов рублей дополнительно будут направлены в этом году на оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) - соответствующие изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи внесены на сегодняшнем заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба областного кабинета министров.
Увеличение объемов финансирования позволит увеличить количество операций, которые необходимы жителям региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Процедуру ангиопластики со стентированием при ишемической болезни сердца проводят в Областной клинической больнице. В настоящее время в медицинском учреждении установлен третий ангиограф. Изначально планировалось проведение 176 таких операций, в настоящий момент количество увеличено на 139.
"При необходимости мы готовы добавить средства на проведение таких операций, чтобы оказание высокотехнологичной помощи жителям Тверской области у нас не останавливалось", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
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В пресс-службе напомнили, что повышение качества и доступности медицины, развитие специализированной высокотехнологической медицинской помощи – одни из главных задач региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая реализуется в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение".
На снижение смертности от болезней системы кровообращения направлен проект по развитию сети сосудистых центров в регионе.
В 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве. Такие филиалы будут действовать и в других крупных городах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем Волочке, Конаково.
Кроме того планируется переоснащение специализированным медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, создание межрайонных амбулаторно-поликлинических кабинетов в Торжокской, Бежецкой, Вышневолоцкой, Нелидовской и Ржевской ЦРБ, закупка необходимого оборудования для медицинских организаций, дооснащение бригад скорой медицинской помощи кардиологическим оборудованием и другие мероприятия.
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Тверская областьИгорь Руденя
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