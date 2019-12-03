В Верхневолжье создают ИТ-министерство

ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Министерство цифрового развития и информационных технологий будет создано в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

По ее данным, вопрос о совершенствовании государственного управления в сфере развития цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий рассматривался на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров. Участники заседания утвердили положение о новом ведомстве, в котором зафиксированы задачи и основные функции нового ведомства.

Работа нового министерства будет сосредоточена на реализации в Верхневолжье региональных составляющих национального проекта "Цифровая экономика РФ", проведении мероприятий по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечении информационной безопасности.

Министерству цифрового развития и информационных технологий будет передана часть функций, которые в настоящий момент выполняют другие ведомства исполнительной власти региона, в том числе по формированию электронного правительства, внедрению и обеспечению эксплуатации комплексов средств автоматизации и телекоммуникации.

"Консолидация функций из других органов власти по цифровому развитию - это возможность более ускоренного продвижения на нашей территории всех информационных ресурсов, которые нам необходимы для различных сфер деятельности. Сегодня эта работа идёт в каждом ведомстве самостоятельно. Считаем, что было бы целесообразно консолидировать в одном органе исполнительной власти эту работу. Соответственно, и специалистов готовить, и администрировать эти функции. Уверены, что работа в таком режиме даст наибольший экономический эффект", - сказал журналистам губернатор Игорь Руденя , комментируя создания нового министерства.