Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в двух городах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в Дербенте и Избербаше; проект установки таких киосков запущен в Дагестане по поручению главы региона Владимира Васильева с целью постепенного перехода на европейский стандарт вывоза ТКО, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Жители городов могут сдать в "ЭкоПункты" за плату пластиковые бутылки, бумагу, картон, металл и другие перерабатываемые отходы.
Подобные пункты для приема вторсырья открылись уже в нескольких городах Дагестана, эта работа будет продолжена. В частности, в Избербаше ООО "ДагЭкоДом" планирует установить еще пять таких киосков по сбору отходов различного типа. Цены на вторсырье установлены единые для всех регоператоров Дагестана.