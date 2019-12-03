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Республика Дагестан
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РИА Новости

Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в двух городах Дагестана

17:00 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДАГЕСТАН ДЕРБЕНТ ПАНОРАМА
ДАГЕСТАН ДЕРБЕНТ ПАНОРАМА
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в Дербенте и Избербаше; проект установки таких киосков запущен в Дагестане по поручению главы региона Владимира Васильева с целью постепенного перехода на европейский стандарт вывоза ТКО, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Жители городов могут сдать в "ЭкоПункты" за плату пластиковые бутылки, бумагу, картон, металл и другие перерабатываемые отходы.
Подобные пункты для приема вторсырья открылись уже в нескольких городах Дагестана, эта работа будет продолжена. В частности, в Избербаше ООО "ДагЭкоДом" планирует установить еще пять таких киосков по сбору отходов различного типа. Цены на вторсырье установлены единые для всех регоператоров Дагестана.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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