Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в двух городах Дагестана

Жители городов могут сдать в "ЭкоПункты" за плату пластиковые бутылки, бумагу, картон, металл и другие перерабатываемые отходы.

Подобные пункты для приема вторсырья открылись уже в нескольких городах Дагестана, эта работа будет продолжена. В частности, в Избербаше ООО "ДагЭкоДом" планирует установить еще пять таких киосков по сбору отходов различного типа. Цены на вторсырье установлены единые для всех регоператоров Дагестана.