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Республика Дагестан
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РИА Новости

Первый этап реконструкции канала Старый Терек закончат в 2020 году

16:52 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Расулов
МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Первый этап комплексной реконструкции магистрального канала Старый Терек и копайского гидроузла Старо-Теречной оросительной системы в Дагестане планируется завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Проектом предусмотрена очистка русла канала общей протяженность 35 километров, восстановление пяти подпорных сооружений. Реализация проекта позволит предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
"Вопросы развития АПК были подняты в Послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному Собранию – это, в первую очередь, обеспечение качественной и доступной сельхозпродукцией жителей нашей республики. Благодаря этой позиции на развитие мелиорации было выделено 500 миллионов рублей – на проведение мелиоративных, гидротехнических работ в Северной зоне Дагестана", - привели в пресс-службе слова вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, ознакомившегося с ходом работ.
Реконструкция проводится в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в северной зоне Дагестана.
В настоящее время очистка русла магистрального канала Старый Терек выполнена на протяженности 13 километров, завершается реконструкция трех подпорных сооружений.
Церемония открытия спортивной площадки в Унцукульском районе Дагестана
Вчера, 16:28Республика Дагестан
Новое спортсооружение открыто в Унцукульском районе Дагестана
Начаты строительно-монтажные работы по двум объектам "Реконструкция межхозяйственного магистрального канала Таловка с сооружениями Таловской оросительной системы (1-й этап) в Кизлярском районе" и "Реконструкция магистрального канала Бороздиновская Прорва с сооружениями Бороздиновской оросительной системы (1-й этап) в Тарумовском районе.
В Кизлярском районе предусмотрена расчистка магистрального канала "Таловка" протяженностью 33,6 километров с доведением проектной пропускной способности до 70 кубометров/секунду и реконструкция гидроузлов "Шайтан-Прорва" и "Брянский".
В Тарумовском районе предусмотрена расчистка магистрального канала "Бороздиновская Прорва" протяженностью 31,66 километрова с доведением проектной пропускной способности до 23 кубометров/секунду, реконструкция 10 подпорных сооружений и 2 аварийных сбросов, на углах поворотов канала предусмотрено крепление откосов монолитным бетоном.
"Таловский канал имеет большое значение для развития и сохранения экосистемы Северного Дагестана, так как к нему подвязаны другие водоемы этой зоны. От него зависит состояние зимних пастбищ отгонного животноводства, а также предприятия, занимающиеся разведением рыбы. Аналогичная ситуация и с производством риса, ведь в Кизлярском районе выращивают до 60%-70% всего дагестанского риса", - отметил Абдулмуслимов.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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