Первый этап реконструкции канала Старый Терек закончат в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Первый этап комплексной реконструкции магистрального канала Старый Терек и копайского гидроузла Старо-Теречной оросительной системы в Дагестане планируется завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Проектом предусмотрена очистка русла канала общей протяженность 35 километров, восстановление пяти подпорных сооружений. Реализация проекта позволит предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

"Вопросы развития АПК были подняты в Послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному Собранию – это, в первую очередь, обеспечение качественной и доступной сельхозпродукцией жителей нашей республики. Благодаря этой позиции на развитие мелиорации было выделено 500 миллионов рублей – на проведение мелиоративных, гидротехнических работ в Северной зоне Дагестана", - привели в пресс-службе слова вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, ознакомившегося с ходом работ.

Реконструкция проводится в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в северной зоне Дагестана.

В настоящее время очистка русла магистрального канала Старый Терек выполнена на протяженности 13 километров, завершается реконструкция трех подпорных сооружений.

Начаты строительно-монтажные работы по двум объектам "Реконструкция межхозяйственного магистрального канала Таловка с сооружениями Таловской оросительной системы (1-й этап) в Кизлярском районе" и "Реконструкция магистрального канала Бороздиновская Прорва с сооружениями Бороздиновской оросительной системы (1-й этап) в Тарумовском районе.

В Кизлярском районе предусмотрена расчистка магистрального канала "Таловка" протяженностью 33,6 километров с доведением проектной пропускной способности до 70 кубометров/секунду и реконструкция гидроузлов "Шайтан-Прорва" и "Брянский".

В Тарумовском районе предусмотрена расчистка магистрального канала "Бороздиновская Прорва" протяженностью 31,66 километрова с доведением проектной пропускной способности до 23 кубометров/секунду, реконструкция 10 подпорных сооружений и 2 аварийных сбросов, на углах поворотов канала предусмотрено крепление откосов монолитным бетоном.