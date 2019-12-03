Пресс-конференция о будущем ВТО

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6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция профессора факультета мировой экономики и мировой политики департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, ведущего научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексея ПОРТАНСКОГО.