Пресс-конференция о будущем ВТО

9–11 декабря в Женеве пройдет очередное заседание Генерального совета ВТО. Всемирная торговая организация, пришедшая на место ГАТТ в 1995 году в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли, сегодня переживает не самые лучшие времена. Согласованные правила по регулированию мировой торговли ВТО больше не работают в полном объеме, на их место пришли санкции и протекционизм.
Насколько сегодня ВТО соответствует текущим вызовам мировой экономики? Почему все чаще говорят о необходимости реформы ВТО? Почему некоторые страны, стоявшие у истоков создания ВТО, готовы от нее отказаться? Что принесло России членство в ВТО? Какие претензии к ВТО есть у стран с быстро развивающимися экономиками? Что ждет Всемирную торговую организацию?
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Насколько сегодня ВТО соответствует текущим вызовам мировой экономики? Почему все чаще говорят о необходимости реформы ВТО? Почему некоторые страны, стоявшие у истоков создания ВТО, готовы от нее отказаться? Что принесло России членство в ВТО? Какие претензии к ВТО есть у стран с быстро развивающимися экономиками? Что ждет Всемирную торговую организацию?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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