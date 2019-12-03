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РИА Новости

Видеомост Москва – Симферополь о защите прав человека в Крыму

16:46 03.12.2019 (обновлено: 17:19 03.12.2019)
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9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь о защите прав граждан в Крыму вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Участники в Москве:
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- имам-хатыб, член Президиума Духовного собрания мусульман России Аняс САДРЕТДИНОВ.

В Симферополе:
- председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Альберт КАНГИЕВ;
- заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр ФОРМАНЧУК;
- руководитель Общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия ГРИДЧИНА;
- руководитель ОО "Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым" Эйваз УМЕРОВ.

На пресс-конференции будут затронуты вопросы реализации прав человека в Крыму, пойдет речь о поддержке правительством республики политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав каждой из представленных на полуострове национальностей.

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