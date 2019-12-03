Видеомост Москва – Симферополь о защите прав человека в Крыму

Участники в Москве:
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- имам-хатыб, член Президиума Духовного собрания мусульман России Аняс САДРЕТДИНОВ.
В Симферополе:
- председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Альберт КАНГИЕВ;
- заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр ФОРМАНЧУК;
- руководитель Общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия ГРИДЧИНА;
- руководитель ОО "Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым" Эйваз УМЕРОВ.
На пресс-конференции будут затронуты вопросы реализации прав человека в Крыму, пойдет речь о поддержке правительством республики политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав каждой из представленных на полуострове национальностей.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- имам-хатыб, член Президиума Духовного собрания мусульман России Аняс САДРЕТДИНОВ.
В Симферополе:
- председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Альберт КАНГИЕВ;
- заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр ФОРМАНЧУК;
- руководитель Общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия ГРИДЧИНА;
- руководитель ОО "Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым" Эйваз УМЕРОВ.
На пресс-конференции будут затронуты вопросы реализации прав человека в Крыму, пойдет речь о поддержке правительством республики политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав каждой из представленных на полуострове национальностей.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/