Видеомост Москва – Симферополь о защите прав человека в Крыму

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9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь о защите прав граждан в Крыму вне зависимости от национальности и вероисповедания.