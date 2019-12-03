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РИА Новости

Коммунальные службы Подмосковья подготовились к зимнему сезону

16:42 03.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудница коммунальных служб убирает снег
Сотрудница коммунальных служб убирает снег
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Готовность Подмосковья к зимнему сезону сегодня обсудили на заседании правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
Задача региона на зимний период – сделать так, чтобы снегопад не мешал жителям. Для этого подготовили 4,2 тысячи единиц техники. Ей предстоит чистить порядка 40 тысяч километров муниципальных и региональных дорог.
Работу техники контролирует специальный штаб в Центре управления регионом, который начал работать 29 октября. В его задачи входит контроль уборки муниципальных, региональных и федеральных дорог, наблюдение за подготовкой подъездных дорог к местам массового притяжения жителей, а также обработка обращений жителей на портале "Добродел".
Сотрудник коммунальной службы убирает снег
21 ноября, 17:22Новости Подмосковья
Уборку снега во дворах Подмосковья проконтролируют через приложение
Для более качественной работы коммунальных служб в регионе запущено специальное мобильное приложение. С его помощью можно оперативно следить за состоянием придомовых территорий, дорог и тротуаров, а также понять, где необходимо увеличить количество дворников, составить оптимальный график уборки.
Особое внимание коммунальщики уделяют детским площадкам. При их уборке запрещается использовать металлические инструменты и применять механизированную технику.
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