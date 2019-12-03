Коммунальные службы Подмосковья подготовились к зимнему сезону

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Готовность Подмосковья к зимнему сезону сегодня обсудили на заседании правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал Готовность Подмосковья к зимнему сезону сегодня обсудили на заседании правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"

Задача региона на зимний период – сделать так, чтобы снегопад не мешал жителям. Для этого подготовили 4,2 тысячи единиц техники. Ей предстоит чистить порядка 40 тысяч километров муниципальных и региональных дорог.

Работу техники контролирует специальный штаб в Центре управления регионом, который начал работать 29 октября. В его задачи входит контроль уборки муниципальных, региональных и федеральных дорог, наблюдение за подготовкой подъездных дорог к местам массового притяжения жителей, а также обработка обращений жителей на портале "Добродел".

Для более качественной работы коммунальных служб в регионе запущено специальное мобильное приложение. С его помощью можно оперативно следить за состоянием придомовых территорий, дорог и тротуаров, а также понять, где необходимо увеличить количество дворников, составить оптимальный график уборки.