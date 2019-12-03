В Раде рассказали о подготовке Зеленского к "нормандскому саммиту"

"Я точно не волнуюсь за сдачу интересов Украины, потому что я вижу, как президент много работает над этим вопросом, как он готовится, как он прорабатывает сотни сценариев этих переговоров, как они консультируются со многими учеными, дипломатами, военными. Поэтому у меня 100% уверенность, что интересы Украины будут защищены", - сказал Арахамия журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш" во вторник.