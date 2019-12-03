Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T16:42+0300
https://ria.ru/20191203/1561920689.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156077/78/1560777864_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_803fc02251792096517a7c4652e8d029.jpg
РИА Новости

В Раде рассказали о подготовке Зеленского к "нормандскому саммиту"

16:42 03.12.2019
239
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии "Слуга народа" в Киев
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии Слуга народа в Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что интересы Украины во время встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже будут защищены, в окружении президента прорабатываются сотни сценариев этих переговоров.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Я точно не волнуюсь за сдачу интересов Украины, потому что я вижу, как президент много работает над этим вопросом, как он готовится, как он прорабатывает сотни сценариев этих переговоров, как они консультируются со многими учеными, дипломатами, военными. Поэтому у меня 100% уверенность, что интересы Украины будут защищены", - сказал Арахамия журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш" во вторник.
Дмитрий Песков
29 ноября, 14:38
В Кремле надеются на содержательный разговор на "нормандском саммите"
По его мнению, двусторонняя встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходима. "Он (Зеленский - ред.) готовится к этому, он будет к этому готовиться всю неделю, и я думаю, он очень сильно подготовлен", - добавил лидер фракции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе ко встрече в Париже.
020000
Обсудить 1
"Нормандская четверка"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинПарижУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп отметил важность предстоящей встречи в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский обсудил с главой ЕК подготовку к "нормандскому саммиту"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США заявили, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата"
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с поставками С-400 Турции
Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко
В Германии задержали фигуранта украинского "газового дела", пишут СМИ
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины призвал НАТО следить за черноморским регионом
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос защиты нацменьшинств на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин прокомментировал слова спикера Рады о нацменьшинствах
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО предложил Греции и Турции самим решить свои споры
Здание парламента в Будапеште
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США назвали необходимые условия для взаимодействия с Россией
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов скептически относится к встрече "нормандской четверки"
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп считает, что США ладят с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния