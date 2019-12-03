В Раде рассказали о подготовке Зеленского к "нормандскому саммиту"

КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что интересы Украины во время встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже будут защищены, в окружении президента прорабатываются сотни сценариев этих переговоров.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Я точно не волнуюсь за сдачу интересов Украины, потому что я вижу, как президент много работает над этим вопросом, как он готовится, как он прорабатывает сотни сценариев этих переговоров, как они консультируются со многими учеными, дипломатами, военными. Поэтому у меня 100% уверенность, что интересы Украины будут защищены", - сказал Арахамия журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш" во вторник.
По его мнению, двусторонняя встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходима. "Он (Зеленский - ред.) готовится к этому, он будет к этому готовиться всю неделю, и я думаю, он очень сильно подготовлен", - добавил лидер фракции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе ко встрече в Париже.