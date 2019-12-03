Моралес раскритиковал уполномоченного по правам человека в Боливии

"Де-факто правительство (и.о. президента Жанин) Аньес, (оппозиционера Луиса) Камачо, (лидера оппозиции Карлоса) Месы не ошиблось, назначая Туто (Хорхе) Кироги омбудсменом в своем правительстве, отличное решение, потому что он эксперт в защите диктатур. Он был вице-президентом при диктаторе Уго Бансер Суаресе и опытным угнетателем народа", - написал Моралес в Twitter .

Протесты в Боливии, начавшиеся после выборов 20 октября, и столкновения сторонников экс-президента Эво Моралеса с оппозицией и полицией унесли жизни более 30 человек, сотни получили ранения. Межамериканская комиссия по правам человека осудила чрезмерное применение силы полицией и армией Боливии для подавления демонстраций.

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.