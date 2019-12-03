На форуме волонтеров спроектируют форум "Россия – страна возможностей"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участники Международного форума добровольцев, который проходит с 3 по 5 декабря в Сочи, предложат идеи проведения форума президентской платформы Участники Международного форума добровольцев, который проходит с 3 по 5 декабря в Сочи, предложат идеи проведения форума президентской платформы "Россия – страна возможностей" . На протяжении всего мероприятия будет работать стенд платформы с презентацией ее проектов, а также стенд "Сердце лидера", говорится в сообщении пресс-службы АНО "Россия – страна возможностей".

"Доброволец России", победителей которого мы наградим 5 декабря, – один первых конкурсов, присоединившихся к платформе. Благотворительное направление очень популярно у наших участников – добровольческие инициативы реализуются и в рамках проектов "Мечтай со мной", "Лидеры России", "Лучший социальный проект года", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Моя страна – моя Россия". На форуме мы расскажем ребятам о возможностях для их саморазвития в рамках других проектов и вместе продумаем формат работы и содержательную часть форума "Россия – страна возможностей". Можно сказать, что впервые форум создадут его участники – победители и финалисты конкурсов платформы", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Посетители стенда платформы смогут предложить темы форума, озвучить пожелания по спикерам, активностям и навыкам, которые бы им хотелось приобрести на мероприятии.

Кроме того, для гостей будет доступна демоверсия теста "Сравни себя с лидером" конкурса управленцев "Лидеры России". Они также смогут ознакомиться с образовательными программами мастерской управления "Сенеж", зарегистрироваться на конкурс "Мой первый бизнес", принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться совместно с платформой TikTok, а также поучаствовать в онлайн-викторине.

Кроме того, во время Международного форума добровольцев будет работать стенд "Сердце лидера", где все желающие смогут узнать о различных социальных, волонтерских и экологических проектах, реализованных участниками конкурса "Лидеры России". Стенд будет работать в формате интерактивной студии, где победители и финалисты конкурса расскажут о собственных проектах.