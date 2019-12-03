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РИА Новости

В Удмуртии открыли кабинеты для социальной помощи беременным

16:31 03.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
УФА, 3 дек - РИА Новости. Два кабинета медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылись при районных больницах Удмуртии в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщили в пресс-службе главы республики.
"Работа специалистов этих кабинетов нацелена на психологическое консультирование и социальную поддержку, дородовое консультирование будущих мам, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специалисты консультируют по вопросам физиологии беременности, развития будущего ребенка, рассказывают о мерах социальной поддержки, оказывают психологическую помощь в течение всего периода беременности", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии, поясняя, что кабинеты открылись на базе Ярской районной и Глазовской межрайонной больниц.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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Ведомство отмечает, что в Удмуртии ведётся планомерная работа по снижению количества абортов без медицинских показаний. "По итогам 9 месяцев 2019 года после посещения центра и кабинетов дородового консультирования 246 женщин приняли решение сохранить беременность. Благодаря нацпроекту "Демография", инициированному "майским" указом президента Владимира Путина, эта работа стала масштабней, выделяется финансирование, и возможность открыть такие кабинеты появилась в районах", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы главы Удмуртии, в республике помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается в центре медико-социальной поддержки беременных, который открыт на базе Республиканского центра медицинской профилактики. Также получить консультацию можно в медико-социальных кабинетах в Городской клинической больнице №4 Ижевска, городских поликлиниках №№2, 10 Ижевска, женских консультациях при Завьяловской районной больнице, Центральной мечети Ижевска, детском медицинском центе "Здоровый малыш" и клинике "АСПЭК Женское здоровье".
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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