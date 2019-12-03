В Удмуртии открыли кабинеты для социальной помощи беременным

"Работа специалистов этих кабинетов нацелена на психологическое консультирование и социальную поддержку, дородовое консультирование будущих мам, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специалисты консультируют по вопросам физиологии беременности, развития будущего ребенка, рассказывают о мерах социальной поддержки, оказывают психологическую помощь в течение всего периода беременности", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии, поясняя, что кабинеты открылись на базе Ярской районной и Глазовской межрайонной больниц.

По информации пресс-службы главы Удмуртии, в республике помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается в центре медико-социальной поддержки беременных, который открыт на базе Республиканского центра медицинской профилактики. Также получить консультацию можно в медико-социальных кабинетах в Городской клинической больнице №4 Ижевска, городских поликлиниках №№2, 10 Ижевска, женских консультациях при Завьяловской районной больнице, Центральной мечети Ижевска, детском медицинском центе "Здоровый малыш" и клинике "АСПЭК Женское здоровье".