В Армении протестующие перекрыли улицу у здания Минобразования

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Члены молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна перекрыли улицу, прилегающую к ведомству, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее протестующие собрались у здания Минобрнауки, требуя, чтобы к ним вышел министр, но, не дождавшись встречи, двинулись к входу в здание. Путь им преградила полиция. После пререкательств со стражами порядка они сели прямо у входа. Полицейские с помощью подоспевшего подкрепления оттеснили участников акции от входа в здание.
Протестующие уселись на проезжей части улицы Вазгена Саркисяна, скандируя: "Араик уходи". Полиция предложила участникам акции добровольно разблокировать улицу, пригрозив применением "средств принуждения".
В пресс-службе полиции сообщили РИА Новости, что задержанных в ходе акции нет.
Участники акции протестуют, в частности, против намерения Минобрнауки убрать из обязательной программы вузов такие предметы, как армянский язык и история Армении, о чем ранее заявляли представители ведомства. Кроме того, министерство планирует отказаться от отдельного преподавания в школах истории армянской церкви, предлагая включить этот предмет в общую программу истории Армении.
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