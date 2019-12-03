В Армении протестующие перекрыли улицу у здания Минобразования

Акция протеста у здания министерства науки, образования, культуры и спорта в Еревaне, Армения. 3 декабря 2019

Акция протеста у здания министерства науки, образования, культуры и спорта в Еревaне, Армения. 3 декабря 2019

© Sputnik / Aram Nersesyan Акция протеста у здания министерства науки, образования, культуры и спорта в Еревaне, Армения. 3 декабря 2019

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Члены молодежного союза партии Члены молодежного союза партии "Дашнакцутюн" , требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна перекрыли улицу, прилегающую к ведомству, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее протестующие собрались у здания Минобрнауки, требуя, чтобы к ним вышел министр, но, не дождавшись встречи, двинулись к входу в здание. Путь им преградила полиция. После пререкательств со стражами порядка они сели прямо у входа. Полицейские с помощью подоспевшего подкрепления оттеснили участников акции от входа в здание.

Протестующие уселись на проезжей части улицы Вазгена Саркисяна, скандируя: "Араик уходи". Полиция предложила участникам акции добровольно разблокировать улицу, пригрозив применением "средств принуждения".

В пресс-службе полиции сообщили РИА Новости, что задержанных в ходе акции нет.