Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T16:31+0300
https://ria.ru/20191203/1561919565.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156191/81/1561918160_0:49:1036:632_1036x0_80_0_0_4bc9d1a6772d72537318ea14f55a5747.jpg
РИА Новости

В Армении протестующие перекрыли улицу у здания Минобразования

16:31 03.12.2019
931
© Sputnik / Aram NersesyanАкция протеста у здания министерства науки, образования, культуры и спорта в Еревaне, Армения. 3 декабря 2019
Акция протеста у здания министерства науки, образования, культуры и спорта в Еревaне, Армения. 3 декабря 2019
© Sputnik / Aram Nersesyan
Акция протеста у здания министерства науки, образования, культуры и спорта в Еревaне, Армения. 3 декабря 2019
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Члены молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна перекрыли улицу, прилегающую к ведомству, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее протестующие собрались у здания Минобрнауки, требуя, чтобы к ним вышел министр, но, не дождавшись встречи, двинулись к входу в здание. Путь им преградила полиция. После пререкательств со стражами порядка они сели прямо у входа. Полицейские с помощью подоспевшего подкрепления оттеснили участников акции от входа в здание.
Протестующие уселись на проезжей части улицы Вазгена Саркисяна, скандируя: "Араик уходи". Полиция предложила участникам акции добровольно разблокировать улицу, пригрозив применением "средств принуждения".
В пресс-службе полиции сообщили РИА Новости, что задержанных в ходе акции нет.
Участники акции протестуют, в частности, против намерения Минобрнауки убрать из обязательной программы вузов такие предметы, как армянский язык и история Армении, о чем ранее заявляли представители ведомства. Кроме того, министерство планирует отказаться от отдельного преподавания в школах истории армянской церкви, предлагая включить этот предмет в общую программу истории Армении.
Демонстранты у парламента Армении в Ереване. 2 октября 2018 года
3 октября 2018, 17:21
"Контрреволюция" в Ереване: как это было
122013
Обсудить 1
ДашнакцутюнЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Члены молодежного союза партии Дашнакцутюн, требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна
Требующие отставки министра образования Армении пошли к зданию полиции
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской
Вид на Ереван
В Армении могут возбудить дело из-за осквернения памятника Грибоедову
Нагорный Карабах
Встреча Азербайджана и Армении по Карабаху пройдет четвертого декабря
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК ждет ответ Кипра на запрос о лишении 26 человек "золотых" паспортов
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Роберт Шлегель
В МГЕР прокомментировали эмиграцию экс-комиссара "Наших" Шлегеля
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с поставками С-400 Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал избегать риторики по Нагорно-Карабахскому конфликту
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудит с Меркель, Макроном и Джонсоном план Турции по Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО предложил Греции и Турции самим решить свои споры
Здание парламента в Будапеште
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Столкновение членов молодежного союза партии Дашнакцутюн, требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с сотрудниками полиции на акции протеста в Ереване
В Ереване полиция оттеснила протестующих от здания Минобразования
Задержание членов террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния