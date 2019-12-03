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РИА Новости

В Госдуме поддержали идею исключить "площадку" из экзамена на права

16:30 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Предложение об отказе от сдачи "площадки" для получения водительских прав - правильный шаг, для будущих водителей важнее нарабатывать практические навыки, приближенные к реальным ситуациям на дорогах, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (ЕР).
Ранее начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков сообщил, что ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" на экзамене по получению водительских прав с 1 октября 2020 года.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B
Вчера, 15:53
Экзамен без "площадки"? Эксперты оценили новую идею ГИБДДГосавтоинспекция предложила исключить "площадку" при сдаче на водительские права. Автоэксперты прокомментировали инициативу дорожной полиции, обратив внимание на ее преимущества и недостатки.
"Решение правильное, поскольку будущие водители должны всё-таки нарабатывать навыки, близкие к реальной жизни, к реальной дорожной ситуации. А на площадке - все абстрактно, никто не мешает, делай необходимые упражнения и не более того. Такое перераспределение времени на подготовку практической езды в "уличных" условиях - это правильный шаг", - сказал Лысаков.
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Вячеслав ЛысаковГИБДД МВД РФГосдума РФЕдиная РоссияМВД РФРоссияОбщество
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