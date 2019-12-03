В Госдуме поддержали идею исключить "площадку" из экзамена на права

Госавтоинспекция предложила исключить "площадку" при сдаче на водительские права. Автоэксперты прокомментировали инициативу дорожной полиции, обратив внимание на ее преимущества и недостатки.

Экзамен без "площадки"? Эксперты оценили новую идею ГИБДД Госавтоинспекция предложила исключить "площадку" при сдаче на водительские права. Автоэксперты прокомментировали инициативу дорожной полиции, обратив внимание на ее преимущества и недостатки.

"Решение правильное, поскольку будущие водители должны всё-таки нарабатывать навыки, близкие к реальной жизни, к реальной дорожной ситуации. А на площадке - все абстрактно, никто не мешает, делай необходимые упражнения и не более того. Такое перераспределение времени на подготовку практической езды в "уличных" условиях - это правильный шаг", - сказал Лысаков.